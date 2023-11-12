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以巴衝突以來最大抗議潮 上千名民眾聚集特拉維夫怒喊：解救人質

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/12 12:45
2023年11月11日，數千名民眾聚集在以色列首都特拉維夫的中央軍事總部前抗議。（圖／路透社）

2023年11月11日，數千名民眾聚集在以色列首都特拉維夫的中央軍事總部前抗議。（圖／路透社）

以色列當地時間11日晚間，數千名民眾聚集在首都特拉維夫（Tel Aviv）的中央軍事總部前抗議，要求哈瑪斯釋放人質，並批評以色列政府的危機處理方式，這是自以巴衝突爆發至今，以色列境內最大規模的示威潮。

據了解，參與這場抗議活動的民眾大都是人質或俘虜的親友，他們對政府處理200多名人質的作法感到失望，疾呼政府儘快採取更多措施解救人質。報導指出，這是連續第二週有民眾聚集特拉維夫軍方總部外抗議。

社群媒體X(原名推特)上的影片顯示，抗議民眾手持人質照片，並且高舉「以色列停火」、「戰爭之下無贏家」、「和談是唯一的解決之道」等標語。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日跨境突襲以色列，據以色列官方表示，有約1200人遇害，另有240多人遭綁架，包含以色列士兵、平民和外籍人士等。

事發後，以色列軍方也對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動毀滅性的地面進攻，戰火還蔓延至加薩市的一些醫院，據加薩當地衛生部門表示，造成超過1.1萬人喪生，包括4,500多名兒童。
以巴衝突
以色列
哈瑪斯
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伊斯蘭教
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