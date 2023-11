以巴衝突以來最大抗議潮 上千名民眾聚集特拉維夫怒喊：解救人質

以色列當地時間11日晚間,數千名民眾聚集在首都特拉維夫(Tel Aviv)的中央軍事總部前抗議,要求哈瑪斯釋放人質,並批評以色列政府的危機處理方式,這是自以巴衝突爆發至今,以色列境內最大規模的示威潮。

據了解,參與這場抗議活動的民眾大都是人質或俘虜的親友,他們對政府處理200多名人質的作法感到失望,疾呼政府儘快採取更多措施解救人質。報導指出,這是連續第二週有民眾聚集特拉維夫軍方總部外抗議。

社群媒體X(原名推特)上的影片顯示,抗議民眾手持人質照片,並且高舉「以色列停火」、「戰爭之下無贏家」、「和談是唯一的解決之道」等標語。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)武裝分子10月7日跨境突襲以色列,據以色列官方表示,有約1200人遇害,另有240多人遭綁架,包含以色列士兵、平民和外籍人士等。

事發後,以色列軍方也對哈瑪斯控制的加薩(Gaza)發動毀滅性的地面進攻,戰火還蔓延至加薩市的一些醫院,據加薩當地衛生部門表示,造成超過1.1萬人喪生,包括4,500多名兒童。

Large protest in Tel Aviv now against Netanyahu's government and demanding the release of Israeli detainees in #Gaza. pic.twitter.com/WTUI8nwH0o