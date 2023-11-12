台中國際花毯節11/11起登場 20萬株花草打造2公頃展區 剩餘停車格查詢、交管、接駁車資訊看過來

台中國際花毯節睽違2年，今年再度與新社花海合體，自昨（11）日起展開為期23天的花卉盛典，今年四大展區中最大亮點為「漂浮花都」，每到整點會有漂浮雲霧的動態秀。為了避免交通阻塞，台中市政府交通局已規劃5條便捷的接駁路線，提供免費接駁服務，歡迎民眾搭接駁車來看花。

「2023台中國際花毯節」於11月11日至12月3日繽紛登場，此次共運用20萬株花草、23種花卉，打造2公頃展區，今年以在地元素的「自然生態、農業發展、人文智慧」為設計主軸，描繪花都3大守護神，呼應新社為真實版的夢想國度；並規劃4座創意主題展區，包含入口迎賓的彩虹七線、融入地方編織及藍染的工藝女神、以建造白冷圳的工程師磯田先生為形象設計的生態勇者、代表智慧農業的大地巨人。

而今年最大亮點為全台首座飄浮空中花卉城堡「漂浮花都」，種植3萬株以上草花、史上最高16米、5層樓高，每日上午9時至下午16時整點，更將運用強力水霧技術及泡泡系統，旋轉轉動並呈現漂浮雲霧效果，於主花毯區展演一日共8場的動態秀。

除了賞花外，由於展區所在地新社是台中農業重要場域，此次花毯節並和在地業者合作佈置花神小舖，民眾可參與手做DIY體驗職人精神，，農業局也設有120個攤位的農特產品行銷區，展售包含柑橘、蜜蘋果、柿子、菇類等多種農特產品，同時也銷售花卉，也可將好吃好玩的農特產品打包帶回家。

市府提醒，台中正在舉行購物節，消費登錄可參加抽獎，消費越多中獎機會越高，歡迎大家來台中。

觀旅局提醒，活動現場每日上午8時至下午5時實施交通管制，包含協興街、興義街和東北側平行協興街路段等，由於展區停車場車位有限，提供開車的民眾線上查詢剩餘車格。

但為了避免車輛湧入塞車影響遊客出遊興致，歡迎民眾多利用大眾運輸工具前往，市府已規劃免費的接駁專車服務，有「豐原、太原、松竹線」，假日則加開「東勢、會場環線」共5條，民眾可搭乘台鐵至豐原、松竹車站後轉乘接駁專車，接駁車前往展區服務時間自上午8時至下午2時30分；回程服務時間為上午10時至下午5時。

更多活動詳情可至「台中國際花毯節」活動網站及「大玩台中」臉書查詢。