反思共產黨文字獄《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》 動畫悲劇結局催淚

旅美的中國畫師Marmot（土撥鼠），以台灣《山道猴子的一生》角色原型為發想，結合中國獨步全球「社會信用評分」、「綿密監視網」的特色，製作一部近12分鐘的影片，描述一個中共統治下全世界的景象，片末加入致敬香港反送中運動的畫面，提醒觀者一個巨型偏執瘋狂文字獄下，一個沒有自由的悲劇人生。

自由報導，YouTube頻道「一隻土撥鼠MrMarmot」的作者Marmot，是一名在上海出生長大的中國畫師，目前現居美國洛杉磯，平時會藉由自己製作的影片，分享時事、遊戲、政治等內容。先前他效仿台灣爆紅的YT影片《山道猴子的一生》的風格，創作一部長12分鐘影片《小粉紅的一生》，幽默諷刺充現今充斥在現實、網路上的中國小粉紅，既盲目雙標又毫無邏輯的失控援共言行，影片曝光獲得破百萬觀看的熱烈迴響。

昨（10）日晚間，Marmot再次上傳一部以《山道猴子》主角原型樣貌的動畫，影片名稱《當中國解放了全世界⋯⋯賽博反賊2077》，內容發人省思。故事背景是 2077 年的共產黨統治下的美國，「社會信用評分」、「綿密監視網」控制每人的一言一行，「美帝自由反動軍」頑強抵抗，但「世界政府軍」依舊作風優良，維持著社會秩序，但主角Wojak一直不斷挑戰現行制度，拒虛假地傳播「社會正能量」，也因此不斷被降低社會評分，影響生活甚鉅，最後被送進監牢，之後逃獄被抓，但仍不願為了活著而說出違背良心的話，最後遭警察亂棒打死。

Marmot還在片尾放置2019年香港反中運動的歷史照片，表示彩蛋是他要送給香港的朋友「stand with Hongkong」。

影片上傳僅一天，就累積逾30萬觀看數，許多自稱來自香港的網友在底下紛紛留言，表示看完後無法控制的流淚，紛紛敲碗英文字幕版，讓世界更多人看見，更有不少網友直接YT「抖內」作者，希望更快促成英文版本出世，作者也允諾儘速辦理。