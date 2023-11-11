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假訊息「台灣年輕人草莓如何打仗？」長輩群轉傳 GoPen：中國吉林北華大學新生軍訓畫面

By 台灣英文新聞－編輯
2023/11/11 19:50
假訊息「台灣年輕人草莓如何打仗？」長輩群轉傳 GoPen：中國吉林北華大學新生軍訓畫面

近日長輩臉書及Line群流傳一段搭配影片為年輕軍隊持槍訓練出糗影像，搭配嘲諷文字如「台灣年輕人比草莓還不如，這種兵如何打仗」、「抗中保台全靠這些身手矯健的年輕人了」，但打假機構指出該影像畫面出處，事實上是攝於中國吉林省吉林市的北華大學一新生軍訓課。

台灣總統與立委大選一月中舉行，中共對台灣的新媒體宣傳操作不停歇，藉此介入與干預台灣大選。網路科技巨頭微軟與Meta也陸續發布報告，警告中共加強利用網路平台以及國際新聞網站進行大外宣資訊戰，未來六個月台灣是中共資訊戰的主要目標，台灣社會更應提高警覺、嚴加戒備。

針對近日網傳企圖影響民眾對國軍觀感的影片，MyGoPen 利用圖片反搜工具「 Google Lens 」進行搜索，可以找到中國社群平台「微博」用戶「我朋友是个奇葩」於 2023 年 9 月 12 日的上傳的影片《怎么军训的时候跳街舞》。MyGoPen 團隊經檢視後確認與網傳影片相同，且畫質較為清晰。

另經過在中國影音平台抖音的查找，也發現用戶「爱义乌」9 月 8 日發布的短片，畫面是將這段網傳影片水平翻轉，聲稱拍攝地點在黑龍江，不過檢視下方留言，有不少 IP 位址在吉林省的網友，表示該影片是在吉林省吉林市的北華大學拍攝。

接著團隊在抖音上改搜索關鍵字「北华大学、军训」，可以找到用戶「北华大学机械工程学院」9 月 6 日發布的短片，其中 0：10 處出現的畫面建物背景，經比對後確認與網傳影片相同，可以得知網傳影片是吉林市北華大學的軍訓，並非發生在台灣。

假訊息「台灣年輕人草莓如何打仗？」長輩群轉傳 GoPen：中國吉林北華大學新生軍訓畫面
(畫面翻攝自抖音中國版)

根據該校官網 9 月 4 日發布的新聞稿，新生在 8 月 31 日及 9 月 1 日報到後，從 9 月 2 日起接受入學教育，並進行為期 12 天的軍訓，之後在 9 月 15 日正式舉辦開學典禮。 北華大學官方微博於 9 月 10 日發布軍訓相關的貼文，可以看到學生的軍服及使用的步槍與網傳影片相同，左手是配戴繡有「大学生军训团」、「北华」等字樣的臂章，而影片中進行戰術翻滾時所使用的槍械為中國研製的「 95 式自動步槍」。

維護言論自由之前提，台灣政府運用現行法令，針對「明知為假訊息仍故意散播，因而造成公眾畏懼和恐慌危害」情況，由法制面進行補強，以遏止「出於惡意、虛偽假造、造成危害」之假訊息，降低其對國家社會、公共利益所生負面影響。
假訊息

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更新時間 : 2023-11-11 22:35 GMT+08:00

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