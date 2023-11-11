拜習會15日登場該談什麼？美國會籲談「台灣、新疆人權、芬太尼、公平貿易」

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日將出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，白宮昨（10）日宣布，兩位元首確定在下週三（15日）於舊金山灣區舉行雙邊會談。

美國之音報導，多位美國國會共和黨人敦促總統拜登下週在舊金山峰會期間，和中國領導人習近平會晤時針對十項議題進行交流，這些議題內容涉及新疆維吾爾人權、南中國海安全局勢、芬太尼問題以及中國在台灣海峽的軍事行為等。

美國會共和黨人對拜登行政當局採與中國接觸政策多抱持懷疑和批評態度，部份認為只會讓中共更得寸進尺。眾議院美國和中國共產黨戰略競爭特設委員會主席麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）8日率領委員會12位共和黨成員致函白宮，要求拜登總統下週在舊金山與前來參加高峰會的習近平提出十項議題，包括：釋放所有美國政府確定在中國被不當拘留的美國公民、要求北京立即取消中國對美國公民的出境禁令、加強對芬太尼前體化學品出口的監管、停止所有中國對美國船艦和飛機近距離和不安全的攔截行為等。



議員們還要求拜登總統向習近平提出「停止在台灣海峽中線以東防空識別區的進行軍事活動」，以及停止目前和未來對第二托馬斯淺灘周圍菲律賓海軍補給工作的一切騷擾，中國稱第二托馬斯淺灘為仁愛礁。

議員表示，在人權議題方面，拜登應向習近平要求取消對美國國際宗教自由委員會主席努里·特克爾（Nury Turkel）的母親阿依夏木·馬木提（Ayshem Mamut）的出境禁令，要求釋放維吾爾裔美國人茹仙·阿巴斯（Rushan Abbas）、熱伊汗·艾塞提（Rayhan Asat）和吾薩爾·瓦伊提（Kewser Wayit）在中國的親人，以及要求終止新疆強迫勞動項目中的「結對幫扶」計畫。

此外，議員們要求拜登總統在和習近平會面時直接提出釋放並撤銷對香港傳媒大亨黎智英以及香港民主派47人的指控。民主派47人初選案為香港最大宗的國家安全法案件，被告涉及民主派中的溫和派、激進派及本土派等不同政治光譜人士，多數被告甚至在審判前就已被關押在獄中。

葉何會

美國財政部長葉倫 9 日及10日在舊金山也與主管財經的中國副總理何立峰會會談，葉倫會後向媒體表示，這兩天與何立峰的接觸是「直接且富有成效」，她相信這有助於為拜習會奠定基礎。

在一份會後聲明中，葉倫強調負責任地管理雙邊經濟關係的重要性，包括中共對稀土的出口管控，雙方也同意保持密切聯繫。