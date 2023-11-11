Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

台灣數發部《點子松獎》得主揭曉　關注人工智慧未來生活運用

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/11 17:20
2023點子松頒獎典禮，點子獎大合照。（圖／台灣設計研究院）

2023點子松頒獎典禮，點子獎大合照。（圖／台灣設計研究院）

由數位發展部辦理，台灣設計研究院執行的「點子松」（Ideathon）徵件活動。頒獎典禮於今（11）日登場。點子獎五件得獎作品為：兩打半互動有限公司《2040年AI獲啟靈自創宗教「機械神教」引爭議！》、和碩聯合科技股份有限公司《2040年，未來追悼會：「在這最後一次，記住我」》、日目視覺藝術有限公司《政府推行碳平權政策，讓有意識的消費也可以賺錢！》、有日互動有限公司《台灣AI動物基因庫突破：結束動物實驗，打造無傷試藥時代》、二棲設計有限公司《通過了!! AI重婚法正式上路》。

活動邁入第二屆，延續第一屆的精神，今年以「 WeWe Futures ：2040多 元共融 (Diversity & Inclusion) 」為主題，您可透過純文字、圖像、影音的方式進行投稿， 並以未來記者的視角，利用新聞報導的方式，想像 2040 年可能發生的生活情境，描繪各種大事件，或提出解決全球問題的方案。

今年入圍名單中，有著重於科技共榮與綠色永續議題，也有不少關注 AI 人工智慧與人性關懷的運用，各團隊發揮創意和想像力， 反映出民眾對於新科技融入人類生活的重視。另外，因應 AI 人工智慧潮流，本次徵件鼓勵參賽者以 AIGC生成進行投件使用，增添作品的豐富性。

本屆另一亮點則為「媒合交流」與「跨領域工作坊」，今年邀集包含健康永續、AI 生成技和設計插畫等產官學研各領域專家，擔任顧問及創作團，給予洞見獎團隊意見和共同創作 ，精進作品深化，讓這些點子可以用更專業的方式被呈現。

今年參賽資格不分年齡、個人、團體皆能報名，競爭相當激烈。本屆更擴大國際徵件，日前已公布的 20 件洞見獎名單中，就有來自以色列和馬來西亞的參賽者，讓活動更具國際性。頒獎典禮同步於臉書中文直播、 Youtube英文直播，邀請更多海內外的朋友，能線上共盛舉。

詳情請於官網查詢
數位發展部
台灣設計研究院
點子松
AI

相關新聞

華碩胡書賓：明年生成式AI PC和手機可望問世　林宗樑: 加強商用電腦布局 鎖定全球20多國
華碩胡書賓：明年生成式AI PC和手機可望問世　林宗樑: 加強商用電腦布局 鎖定全球20多國
2023/11/10 16:01
因應美國管制 NVIDIA傳為中國推3款改良晶片
因應美國管制 NVIDIA傳為中國推3款改良晶片
2023/11/10 12:19
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
2023/11/07 21:25
路透：Meta禁止政治廣告主使用生成式AI廣告工具
路透：Meta禁止政治廣告主使用生成式AI廣告工具
2023/11/07 10:35
台灣TCCF攻略！挑戰年薪破千萬「AI溝通師」對戰機台　超好玩破冰遊戲《蛋蛋大逃殺》手癢了嗎？
台灣TCCF攻略！挑戰年薪破千萬「AI溝通師」對戰機台　超好玩破冰遊戲《蛋蛋大逃殺》手癢了嗎？
2023/11/06 17:03

更新時間 : 2023-11-11 22:35 GMT+08:00

最受歡迎

英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色
台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意
台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散
被爆上酒店　賴清德重要幕僚、民進黨組織部主任林正鴻請辭獲准
被爆上酒店　賴清德重要幕僚、民進黨組織部主任林正鴻請辭獲准
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
台灣最大沉浸體驗館首度亮相　實境解謎展演30天募資破400萬
台灣最大沉浸體驗館首度亮相　實境解謎展演30天募資破400萬