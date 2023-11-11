台灣數發部《點子松獎》得主揭曉　關注人工智慧未來生活運用

由數位發展部辦理，台灣設計研究院執行的「點子松」（Ideathon）徵件活動。頒獎典禮於今（11）日登場。點子獎五件得獎作品為：兩打半互動有限公司《2040年AI獲啟靈自創宗教「機械神教」引爭議！》、和碩聯合科技股份有限公司《2040年，未來追悼會：「在這最後一次，記住我」》、日目視覺藝術有限公司《政府推行碳平權政策，讓有意識的消費也可以賺錢！》、有日互動有限公司《台灣AI動物基因庫突破：結束動物實驗，打造無傷試藥時代》、二棲設計有限公司《通過了!! AI重婚法正式上路》。

活動邁入第二屆，延續第一屆的精神，今年以「 WeWe Futures ：2040多 元共融 (Diversity & Inclusion) 」為主題，您可透過純文字、圖像、影音的方式進行投稿， 並以未來記者的視角，利用新聞報導的方式，想像 2040 年可能發生的生活情境，描繪各種大事件，或提出解決全球問題的方案。

今年入圍名單中，有著重於科技共榮與綠色永續議題，也有不少關注 AI 人工智慧與人性關懷的運用，各團隊發揮創意和想像力， 反映出民眾對於新科技融入人類生活的重視。另外，因應 AI 人工智慧潮流，本次徵件鼓勵參賽者以 AIGC生成進行投件使用，增添作品的豐富性。

本屆另一亮點則為「媒合交流」與「跨領域工作坊」，今年邀集包含健康永續、AI 生成技和設計插畫等產官學研各領域專家，擔任顧問及創作團，給予洞見獎團隊意見和共同創作 ，精進作品深化，讓這些點子可以用更專業的方式被呈現。

今年參賽資格不分年齡、個人、團體皆能報名，競爭相當激烈。本屆更擴大國際徵件，日前已公布的 20 件洞見獎名單中，就有來自以色列和馬來西亞的參賽者，讓活動更具國際性。頒獎典禮同步於臉書中文直播、 Youtube英文直播，邀請更多海內外的朋友，能線上共盛舉。

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