台灣遊客赴冰島注意！火山活動轉頻繁 藍湖關閉、民眾疏散

歐洲的「冰火之島」冰島因為擁有冰河與火山的先天地質條件，是全球熱門的旅遊勝地，然而，因為眾多徵兆顯示首都雷克雅維克近郊的雷克雅內斯半島火山活躍程度正在逐漸升高，冰島政府已宣佈進入國家緊急狀態並疏散大量民眾，以避免火山突然爆發造成傷亡。

冰島氣象辦公室（IMO）指出，自十月底起，已在西南地區偵測到超過2萬個大小地震，近期火山活動更是活絡，光是週四（9日）就在24小時內偵測到1400次，法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcanic）也發生了芮氏規模5.0的地震，這直接導致冰島最有名的溫泉景點之一藍湖（Blue Lagoon）被暫時關閉至16日。

事實上，雖然冰島全境約有約30座已知的活火山，該半島地區內的火山卻已維持了長達800年的休眠狀態，在2021年赫魯圖爾（Litli-Hrutur）地區有新的火山噴發後，火山活動才開始日益頻繁，接連在2022年、今年都有噴發紀錄，尤其是近期特別明顯。

IMO表示，大量熔岩正在地面下移動，並可能在近期噴湧而出，上千名居住在預計受影響範圍內城鎮格林達維克（Grindavík）的居民已被政府疏散，不過IMO也強調，雖然必須疏散民眾，由於並沒有「立即性危險」，這並非「緊急疏散」，在警報發出後，民眾仍有一至一天半的時間可以離開自己的家，並不需感到恐慌。

另一方面，即使噴發，這次的規模也應該不會比2010年艾雅法拉冰蓋（Eyjafjallajokull）來得大，當時濃密的火山灰甚至造成北歐的航空路線完全中斷數日。

BBC則解釋，這類型的火山爆發，其實是比周遭岩石更輕、俗稱為熔岩的熔融狀岩漿持續在地表下累積、移動後，最後往上移動至地表並噴湧而出，並因此形成新的火山。2021年赫魯圖爾火山爆發也因此吸引大批觀光客來到冰島朝聖「全球最年輕火山」。