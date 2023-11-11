藍白怎麼合國民黨不同調！柯文哲：依馬英九全民調 會比較快

2024年總統大選進入倒數，下周（20-24日）是各組候選人登記時間，不過藍白合卻停滯不前。前總統馬英九 9 日拋出呼籲採全民調方式，誰勝出就支持誰，民眾黨總統參選人柯文哲今(11)日則表示，馬英九的方案用意在找出競選最強及勝選的組合，對於國民黨強調「德國模式」是最好的制度，柯文哲表示，按照馬英九的呼籲進行會比較快。

柯文哲說，可以理解前總統馬英九對台灣的關心，他的邏輯應該是如何在2024總統大選中找出最強的競選組合，是希望透過這樣的機制找出勝選機率最高的組合，所以，雙方的幕僚會開始作業。

對於國民黨仍強調「德國模式」是最好的制度，就是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，柯文哲表示，在最近20年來台灣政壇上從來沒有用過這種制度，應該按照馬英九的呼籲進行會比較快。

針對馬英九的全民調提案，前高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑等人也同表支持，支持藍白合的雲林縣長張麗善 11 日也建議，認為只有訴諸民調並找到最具公信力的民調公司儘速在異中求同，才是解決之道。

根據自由報導，國民黨主席朱立倫今也表示，國民黨和民眾黨協商從未中斷，現在共同的想法都是以「全民調」方式，真正討論的重點是「對比」、「互比」、跟「佔比」「三個比」，兩黨會秉持台灣人民福祉為最重要的依歸。

自由評論工作者溫朗東在臉書上發表觀察，馬英九、韓國瑜力挺柯文哲的「全民調方案」，等於是國民黨正式分裂，他認為藍營小雞挺全民調，是希望柯文哲幫他們輔選，勝算比較高。

不過， 同日溫朗東也批評柯文哲的藍白合過程中犯下的一些錯誤，包括 11 月 5 日讓邱毅幫自己站台助講，邱毅在台上高喊要送柯文哲進總統府，不過，外界熟知邱毅是紅統人士，甚至鼓吹「武力統一」、「斬首台獨」，這幾年邱毅武統立場也沒變，柯文哲還願意跟邱毅同台，恰恰印證了柯文哲也是中國扶植的人選之一。

溫朗東一針見血地指出，若柯文哲不夠紅統，邱毅也不敢替柯站台，畢竟邱毅在中國有廣大輿論市場，備受小粉紅喜愛。邱毅在中國網站「今日頭條」有1819萬個粉絲，在微博有360萬個粉絲，且經常參與中國官媒節目，如果邱毅去支持一個台灣本土派選總統，邱毅如何跟中國粉絲交代？如何跟中國共產黨交代？換言之，不只柯文哲認同邱毅的「統」，邱毅也認證了柯文哲的「紅」。