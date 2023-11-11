Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

藍白怎麼合國民黨不同調！柯文哲：依馬英九全民調 會比較快

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/11 14:52
台灣民眾黨總統參選人柯文哲（左2）11日到嘉義城 隍廟參拜後，前往嘉義市知名的東市場掃街拜票，有攤商熱情送上傳統甜食給柯文哲。 ...

台灣民眾黨總統參選人柯文哲（左2）11日到嘉義城 隍廟參拜後，前往嘉義市知名的東市場掃街拜票，有攤商熱情送上傳統甜食給柯文哲。 ... (來源 中央社)

2024年總統大選進入倒數，下周（20-24日）是各組候選人登記時間，不過藍白合卻停滯不前。前總統馬英九 9 日拋出呼籲採全民調方式，誰勝出就支持誰，民眾黨總統參選人柯文哲今(11)日則表示，馬英九的方案用意在找出競選最強及勝選的組合，對於國民黨強調「德國模式」是最好的制度，柯文哲表示，按照馬英九的呼籲進行會比較快。

柯文哲說，可以理解前總統馬英九對台灣的關心，他的邏輯應該是如何在2024總統大選中找出最強的競選組合，是希望透過這樣的機制找出勝選機率最高的組合，所以，雙方的幕僚會開始作業。

對於國民黨仍強調「德國模式」是最好的制度，就是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，柯文哲表示，在最近20年來台灣政壇上從來沒有用過這種制度，應該按照馬英九的呼籲進行會比較快。

針對馬英九的全民調提案，前高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑等人也同表支持，支持藍白合的雲林縣長張麗善 11 日也建議，認為只有訴諸民調並找到最具公信力的民調公司儘速在異中求同，才是解決之道。

根據自由報導，國民黨主席朱立倫今也表示，國民黨和民眾黨協商從未中斷，現在共同的想法都是以「全民調」方式，真正討論的重點是「對比」、「互比」、跟「佔比」「三個比」，兩黨會秉持台灣人民福祉為最重要的依歸。

自由評論工作者溫朗東在臉書上發表觀察，馬英九、韓國瑜力挺柯文哲的「全民調方案」，等於是國民黨正式分裂，他認為藍營小雞挺全民調，是希望柯文哲幫他們輔選，勝算比較高。

不過， 同日溫朗東也批評柯文哲的藍白合過程中犯下的一些錯誤，包括 11 月 5 日讓邱毅幫自己站台助講，邱毅在台上高喊要送柯文哲進總統府，不過，外界熟知邱毅是紅統人士，甚至鼓吹「武力統一」、「斬首台獨」，這幾年邱毅武統立場也沒變，柯文哲還願意跟邱毅同台，恰恰印證了柯文哲也是中國扶植的人選之一。

溫朗東一針見血地指出，若柯文哲不夠紅統，邱毅也不敢替柯站台，畢竟邱毅在中國有廣大輿論市場，備受小粉紅喜愛。邱毅在中國網站「今日頭條」有1819萬個粉絲，在微博有360萬個粉絲，且經常參與中國官媒節目，如果邱毅去支持一個台灣本土派選總統，邱毅如何跟中國粉絲交代？如何跟中國共產黨交代？換言之，不只柯文哲認同邱毅的「統」，邱毅也認證了柯文哲的「紅」。
總統大選
柯文哲
馬英九
邱毅
侯友宜

相關新聞

馬英九挺全民調藍白合 柯文哲：國民黨點頭全民調即恢復政黨協商
馬英九挺全民調藍白合 柯文哲：國民黨點頭全民調即恢復政黨協商
2023/11/10 19:37
傳柯文哲19日誓師大會公布副手鄒開蓮? 台灣民眾黨：流程未定、該出現就會出現
傳柯文哲19日誓師大會公布副手鄒開蓮? 台灣民眾黨：流程未定、該出現就會出現
2023/11/10 11:11
「賴蕭配」底定？ 賴清德打外交令：不承認不否認
「賴蕭配」底定？ 賴清德打外交令：不承認不否認
2023/11/10 09:59
柯文哲曾對國民黨表示: 民眾黨立委低度提名　不希望因TPP參選、讓民進黨當選
柯文哲曾對國民黨表示: 民眾黨立委低度提名　不希望因TPP參選、讓民進黨當選
2023/11/09 11:20
柯文哲秀自費民調贏賴清德、侯友宜 侯辦質疑談整合 玩假的？呼籲勿亂帶風向
柯文哲秀自費民調贏賴清德、侯友宜 侯辦質疑談整合 玩假的？呼籲勿亂帶風向
2023/11/08 20:03

更新時間 : 2023-11-11 15:55 GMT+08:00

最受歡迎

知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色
台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意
台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追
被爆上酒店　賴清德重要幕僚、民進黨組織部主任林正鴻請辭獲准
被爆上酒店　賴清德重要幕僚、民進黨組織部主任林正鴻請辭獲准
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
台灣最大沉浸體驗館首度亮相　實境解謎展演30天募資破400萬
台灣最大沉浸體驗館首度亮相　實境解謎展演30天募資破400萬
對南韓足球選手孫興慜種族歧視　英國球迷遭判罰金並禁看3年球賽
對南韓足球選手孫興慜種族歧視　英國球迷遭判罰金並禁看3年球賽
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？