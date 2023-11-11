英搖天團Coldplay台灣開唱！單日估萬人塞爆場館交通指南快點看　愛河點燈超浪漫持門票換夜市優惠券

此生必看的天團！英國搖滾天團Coldplay台灣演唱會於今（11）明兩日高雄世運主場館登場，高雄市府將祭出交通管制，8時至24時會場周邊道路均禁止臨時停車，因應人潮眾多，已規劃捷運及台鐵加密班次、免費接駁車服務，有接送需求的民眾，可多利用大眾運輸工具。

交通局說明，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估每日場內外人數將逾8萬人，若有接送需求的民眾，請多利用外圍各捷運及輕軌站臨停接送，再轉搭捷運至紅線R17世運站出站，步行約5至8分鐘即可抵達演唱會場。

免費接駁專車部分，15時至19時30分提供「高鐵左營站／台鐵新左營站－演唱會場」進場接駁車服務、21時至23時30分提供「演唱會場－高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務。



世運主場館交通指南。（圖／高雄市府交通局）

持Coldplay門票可兌換「商圈夜市優惠券」，於今明兩日在高雄捷運「左營/高鐵、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多商圈、鹽埕埔、鳳山」等 7 站提供限量票券兌換，時間自上午 10 時起，合作夜市達 40 多處，並新增超過50家商店。

愛河灣將亮起專屬Coldplay的繽紛色彩，串聯高雄流行音樂中心、輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋等六座橋體和河岸燈光進行連動，點燈時間自即日起至明日晚間17:30至24:00登場。



愛河點燈以Coldplay標誌性色彩為題。（圖／陳其邁臉書）