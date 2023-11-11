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【靜心】台灣風潮音樂創辦人發起「蘇菲旋轉」　全球唯一36小時不間斷慶典

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/11 12:15
全球唯一蘇菲旋轉的「36小時接力‧與愛旋轉」慶典。（圖／風潮音樂）

全球唯一蘇菲旋轉的「36小時接力‧與愛旋轉」慶典。（圖／風潮音樂）

風潮音樂創辦人楊錦聰，除了已經營音樂公司35年之外，他同時也是台灣蘇菲旋轉表演團體「愛蘇菲協會」的發起人。疫情後舉辦今年唯一一場、世界創舉的「36小時接力‧與愛旋轉」慶典，以紀念蘇菲大師魯米 816 年冥誕為名，將在12月2日早上8點至12月3日晚上8點宜蘭馥森里山園區舉行。

蘇菲旋轉源於土耳其伊斯蘭教，是一種特殊的靈修方式。據說大師魯米在市集中連轉36小時後倒地，同時也「得道」，因此創立了蘇菲教派。通常旋轉者會穿著具有長裙擺的服裝，以一個手心向上、一個手心向下的方式，隨著音樂朝同一個方向旋轉。在進行旋轉舞的舞者，透過專注進行重複的旋轉，在過程中宛若佛教的坐禪般，進入心流似的體驗，讓舞者得以滌除繁雜的思緒，達到靜心目的。

楊錦聰經營公司35年，歷經台灣音樂產業衝擊、轉型，也曾遭遇公司負債百萬的低潮。二十年前在旅行中，他無意間接觸到土耳其特有的「蘇菲旋轉」，透過此種動態靜心的模式，不僅幫助他沉澱雜亂的心緒，也轉變了他看待企業經營的方式。後來，他每年都撥空赴土耳其學習「蘇菲旋轉」，透過旋轉舞達到思考與心緒的沉澱。更在台灣成立非正式組織「愛蘇菲協會」定期開設工作坊推廣。

楊錦聰發起「36小時接力‧與愛旋轉」的慶典，邀請20幾位協會成員接力完成36小時不間斷旋轉的創舉。他分享自己18年前曾舉辦過一次36小時接力旋轉的活動，「是非常耗體力的，比跑全馬還累！」他估計再過幾年自身體力將無法完成此項創舉，念在疫情趨緩之後，全球事件頻仍，社會與人類心靈依舊動盪難平，他也希望透過接力旋轉，展現眾人對於和平與愛專注的祈願，將愛與正向的能量以漣漪效應傳出去。

即便不擅長旋轉的民眾也歡迎參加這場旋轉慶典。作為紀念蘇菲詩人魯米（Rumi）816年冥誕的慶典，活動中除了可以欣賞到震撼視覺的蘇菲旋轉外，也會邀請伊朗詩人阿里‧蒙塔扎米（Ali Montazami）用波斯語朗誦蘇菲詩人魯米的詩作。伊朗達夫鼓音樂家Mona Kaveh Ahangari、水晶缽演奏團體的Minco和Jean，以及療癒型樂器和民族音樂樂器演奏者田定豐、吳欣澤、Izumi（陳祺欣）等音樂人，也將共襄盛舉為慶典伴奏助興。


推廣影片。（影/YouTube）
蘇菲旋轉
土耳其
伊斯蘭教
風潮音樂

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更新時間 : 2023-11-11 15:54 GMT+08:00

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