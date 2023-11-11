台灣創意內容大會得獎名單揭曉！何潤東首部導演長片奪3獎成大贏家

亞洲重要內容產業盛會「2023 TCCF創意內容大會」昨（10日） 晚在臺北文創大樓舉辦提案大會頒獎典禮，共頒發30個獎項， 總獎金超過新臺幣600萬，盼催生更多潛力大作。 何潤東首部導演長片《噬慾》一口氣拿3獎成最大贏家。 日前病逝的金鐘導演陳慧翎監製影集《祝妳幸福》則獲30萬元獎金 ，監製之一的周銓感性表示：「 這是陳慧翎導演留給世界的最後一部作品，我們一定會做好！」

文策院董事長蔡嘉駿、 文策院院長盧俊偉以及獎項合作夥伴包括中華電信個人家庭分公司總 經理胡學海、台哥大新媒體事業副總經理李芃君、 遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮等重要人士都親臨現場支持。 文策院董事長蔡嘉駿表示，今年提案大會盛況空前，能量充沛， 文策院已積極與韓國、法國、日本以及臺灣三大電信合作， 期望提供創作者更多動能、資金，並取得更多國際合作機會。

影集部分共4組作品獲獎，包括已故金鐘導演陳慧翎監製的影集《 祝妳幸福》抱回「客家電視獎」30萬獎金， 同為監製的周銓台上感性表示：「這案子我們開發了3年， 謝謝給予肯定，我們一定會做好， 這也是陳慧翎導演留給世界的最後一部作品。」《成為怪物以前》 獲「MyVideo創新映像獎」30萬現金獎；「 華納兄弟探索新星獎」頒給殷振豪導演新作《阿戴正傳》，同樣獲得 30萬元。《誰是被害者》導演莊絢維帶來影集企劃案《打掃阿姨》 ，講述美好前程毀於一旦的女主播，隱身成打掃阿姨，一件屋裡的「 垃圾」牽連起她墜落過往，她必須挺身清理人渣。 除了獲可直送法國參與法國里爾Series Mania劇集展的「Series Mania獎」，也勇奪大獎「中華電信獎」60萬元獎金。

長片部分由何潤東擔任導演、編劇的電影《噬慾》一口氣抱回「 台北國際影視大獎」30萬元獎金、「大川大立獎」15萬元獎金， 以及「MIFFEST獎」提供印尼後期公司價值3萬元美金（約9 7萬元台幣）的後製服務，總價值約142萬元，堪稱最大贏家！

何潤東昨出席長片提案，緊接著又趕回金門拍攝浪漫喜劇《 不如海邊吹吹風》，沒能出席頒獎典禮，共同製片黃茂昌上台領獎， 開心表示：「這是一個國際項目， 我們和導演都很期待可以跟國際團隊合作！」《噬慾》 改編自黃唯哲小說《河童之肉》，以亞洲獨特的「食補」為靈感， 藉由吃來呈現人性貪婪，描述兩名為衝高流量不慎惹毛黑道的美食Y ouTuber，因吃下使人精力充沛的「河童肉」 意外開啟一門新生意，最終反被慾望吞噬。電影預計明年底開拍， 何潤東僅擔任導演、編劇，不會演出。

本屆故事提案由《瘋人院之旅》、《腥紅速寫》、《課金派戀愛》 拿下「TCCF AWARD：Best Story」，分別獲得10萬元獎金。 女星鄧九雲的首部長篇小說《女二》拿下「TVBS故事影響力大獎 」和「遠傳friDay影視原創故事獎」，共獲40萬元獎金， 她說：「這是一個寫實故事，很難改編、跨度很長， 創作這條路很孤獨，要讓作品看見需要團隊，謝謝戰友！」 屆時會不會自己演出或當導演？她笑說：「還沒想這麼多， 相信會有比我更適合的人來演。」評審團表示， 今年入選作品的整體表現，形式相當多元，類型涵蓋真實歷史、 科幻、愛情、諜報、推理懸疑、職場等， 讓人期待最後影視化的成果。

今年「TAICCA X CNC AWARD」大獎分別由臺、日紀錄片企劃案《雪水消融的季節》 及菲律賓長片企劃案《Mother Maybe》雙獲首獎，各抱回3萬美金獎金，《Mother Maybe》同時也獲得「MPA Grand 獎」、「台中拍開發獎」的肯定。製片人Arden Rod Condez表示：「非常激動，這是我們第一次參與提案、 第一次來到台灣，非常高興作品可以得到很多人的共鳴」。 評審團表示《Mother Maybe》融合東南亞神話、個人故事以及親子元素， 故事相當完整，團隊提案能力也非常好，因此獲得評審青睞。