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淡化台海戰爭風險 美國參謀首長聯席會議主席：不覺得習近平真想攻打台灣

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 20:36
2023年9月23日，美國參謀首長聯席會議主席布朗，出席維吉尼亞州梅爾亨德森軍事基地的一場活動。（圖／路透社Johanna Geron）

2023年9月23日，美國參謀首長聯席會議主席布朗，出席維吉尼亞州梅爾亨德森軍事基地的一場活動。（圖／路透社Johanna Geron）

這幾年來，從現任到退役美國國防將領，不少人都對台海戰爭示警，甚至提出時間表，認為中共必會對台動武。然而，美國最高階軍官、新任美國參謀首長聯席會議（JCS）主席布朗（Charles Brown），近日在東京與記者對談時，卻淡化了這種揣測，懷疑中共是否真會動手。

金融時報報導，布朗表示，他不認為習近平真想武力犯台，而是會透過其他途徑。布朗的理由是兩棲登陸作戰的困難度，他認為美國及其盟友反而更應關注中國在軍事、外交、經濟層面對台灣的動作。

美國總統拜登與中國領導人習近平將於下周在 APEC 進行拜習會，是二人身為元首以來的第二次會晤，意在降低兩國日益劍拔弩張的關係。布朗此時的這番談話，與過去兩年半來美方軍事與安全官員的警告，實是大相逕庭。

前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021 年 3 月表示，中國會於 2027 年之前拿下台灣。他的繼任者、阿基里諾（John Aquilino）在同月指出，中國犯台的時間「比多數人料想的還近」。2022 年，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，在 2030 年之前，台灣面臨的是來自中國的「迫切」威脅。

美中高層已恢復了經濟、外交交流，但自前眾議院議長裴洛西 2022 年 8 月訪台後，中國即切斷與美國的軍事聯繫，迄未恢復。布朗 10 月初接下 JCS 主席的位子，他提到，上任之初即致函與他地位相當的中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，盼二人能建立溝通管道。他期望下周的拜習會，能促使美中在國防事務上破冰。

無獨有偶，新加坡總理李顯龍 8 日出席彭博社經濟論壇晚宴時，也淡化了台海衝突在即的可能性。他引用二戰時期美國與日本的硫磺島戰役為例，指該戰役傷亡慘重，已經夠血腥的了（bloody enough），而對台灣進行兩棲登陸作戰，肯定不是硫磺島戰役可比擬的。他相信，中國並非衝動好戰，在通盤考量後，不會輕言對台動武。
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