馬英九挺全民調藍白合 柯文哲：國民黨點頭全民調即恢復政黨協商

2024 總統大選，藍白合歹戲拖棚，前總統馬英九看不下去，表態支持全民調作為依據。民眾黨參選人柯文哲今（10）日表示，只要國民黨願意全民調進行整合，兩黨旋即恢復政黨協商。

柯文哲在臉書表示，今日上午，馬英九基金會執行長蕭旭岑接受廣播訪問時，提及前總統馬英九認同「全民調」進行整合，建議以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨的「賴蕭配」作「對比式全民調」，以共推在野總統、副總統候選人。

柯文哲指出，馬英九以前元首、前國民黨黨主席之尊，以國家未來與蒼生為念，摒除黨派、門第之別，親自呼籲在野政黨以理性、務實、科學方式整合，爭取中間選民認同，謀求台灣長治久安，他對此表示感謝。

他同時也感謝韓國瑜呼應馬英九「合則兩利、分則兩害」，支持全民調的想法。正如韓國瑜所言，所有志同道合、不願台灣陷於民進黨執政下內耗空轉的人，皆應真切面對現實、突破設限、共創雙贏。

柯文哲鄭重承諾，只要國民黨與侯友宜願以全民調方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」，讓在野領袖以全民意志為意志，以現代科學為方法，由全民見證整合過程，不負民意所託。

中選會將於 11 月 20 日至 24 日受理總統副總統及立委候選人登記申請。柯文哲擬於 19 日舉行誓師大會，根據中央社，由於競選總幹事黃珊珊 3 日透露，下一周會安排副總統參選人拍照，而前 Yahoo 亞太區董事總經理鄒開蓮 7 日被媒體目睹出現在柯文哲競選總部，故引發外界揣測，鄒可能就是副手。