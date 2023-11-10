無碳燃料新貴 日本、南韓攜手打造氫氨供應鏈

氨氣與氫氣已成了綠能新潮流，仰賴進口燃料甚鉅的日本與南韓，決定聯手建立氫氨供應鏈，強化經濟安全，之後亦會在量子科技與半導體領域，建立合作機制。

日經亞洲報導，日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，擬於下周在美國舉行的亞太經合會（APEC）峰會中，宣布這項合作案。兩國政府將協助企業籌措資金，投資國外氫氨生產，如中東地區與美國，在 2030 年前打造海上供應鏈，從世界各地將這兩種燃料送至日韓。

日韓擁有龐大能源密集產業，如鋼鐵與化學業，相當倚賴進口燃料。燃燒氨和氫不會產生二氧化碳，為了減少碳排放，發展這兩種能源對日韓兩國具有龐大誘因。

事實上，私部門的相關合作已如火如荼展開。日本三菱商事、南韓樂天化學、德國萊茵再生能源這三大企業的合作，到了 2029 年，每年可望在美國生產 1,000 萬噸的燃料氨。這項計畫主要是生產「藍氨」，意指在生產過程中，會捕捉和儲存二氧化碳。

此外，日本三井物產與南韓能源業者 GS Energy 都參與了阿布達比國家石油公司的氨計畫，生產基地在阿拉伯聯合大公國，預計到了 2026 年，每年可望生產 100 萬噸。

日韓成立合作聯盟後，還會放眼中東、印度、南美等地，尋求合作機會。