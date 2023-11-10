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全身除毛遭南韓警方疑湮滅證據　GD：平常就有在除毛

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 17:48
BIGBANG隊長GD染吸毒風波，11月6日主動前往仁川檢察廳接受調查（圖／路透社KIM HONG-JI）

BIGBANG隊長GD染吸毒風波，11月6日主動前往仁川檢察廳接受調查（圖／路透社KIM HONG-JI）

南韓團體BIGBANG隊長權志龍（GD, G-Dragon）捲染毒風波，6日主動至警局接受調查，當天簡易試劑測試結果為陰性，根據韓媒最新報導，警方懷疑GD為了湮滅證據而將全身除毛。

韓聯社報導，南韓法律界透露，GD在6日在警方尚未傳喚下，自願前往警局接受第一次調查，他在當天聽從警方指示進行了尿液檢查，檢驗結果為陰性，但簡易試劑最多僅能檢驗5至10天前的反應，因此警方試圖追加採集GD的毛髮及其他體毛。

然而，GD除了頭髮外，身體上大部分的毛髮都已進行除毛，GD主張自己平時也有除毛，並非在調查前除的。警方最後採集GD的頭髮及指甲送驗，目前正在等待精密鑑定結果。

據悉，指甲可檢驗出5至6個月前是否曾經吸毒，以及使否吸食冰毒或搖頭丸等毒品。頭髮則是根據長度，可檢驗出1年左右前的毒品反應，但若是像GD一樣經常染髮及漂髮，毒品成分將會減少。

報導指出，藝人為了湮滅證據而在調查前除毛的情況並不少見。2019年男團東方神起前成員朴有天在第一次接受調查時，也去除了大部分的體毛。他雖然在調查前主動召開記者會，稱自己沒有吸毒，但在精密鑑定結果中卻出現了冰毒陽性反應。

警方正懷疑GD是否是試圖消滅證據而除毛，為了確保其他證據，正在擴大調查範圍。
南韓
韓團
BIGBANG
GD
權志龍

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