歡慶臺灣有機日　慈心大自然莊園舉辦田中央有機派對

當全球陷入雙11搶購潮之際，在臺灣，雙11更是別具意義的「臺灣有機農業日」。十一月十一日象徵兩個「土」字，除了強調土壤在有機農業中的重要性，也包含了維護土地及生態環境之意涵。慈心有機農業發展基金會推動本土有機農業逾25年，為了感謝農友與民眾對有機/友善農業的支持，同時體驗有機農業帶動的豐富生態之美，於2023年11月11日至12日，在慈心大自然莊園舉辦充滿療癒幸福力的活動——田中央有機派對，透過匯聚有機農產與蔬食饗宴的市集、DIY體驗活動、深度認識土壤的講座與布袋戲表演等，以及莊園內富含生機的場域環境，感受有機農業帶動人與環境交織出能量充沛、希望盎然的有機生命力。歡迎各界蒞臨參加。
民國七、八十年代，台灣農業以產量掛帥，大量施灑化學肥料、農藥、除草劑，農田遍布毒素，土地失去元氣，眾多生物也無辜喪命。慈心有機農業發展基金會成立在國內有機法令尚未完善前，一路走來、初心不改，積極尋求對土地、對所有生命和諧共處之道，也正因為政府部門尚未完成有機驗證相關法令，基金會推廣有機農業的每一步，正好成為法令研擬的重要基礎，奠定了後續制定有機農業促進法的關鍵民間機構的角色。包含結合專家學者的意見，制定出臺灣第一套輔導陪伴、有機耕作及嚴謹查驗的驗證制度；陪伴農友堅定有機的腳步，累積出厚實的有機產業產銷整合經驗；開啟農業納入生態保育與環境意識，與林業署推動「綠色保育標章」；呼應國際有機運動聯盟（IFOAM）有機 3.0 的倡議，邀集了產官學進行「友善農耕研討會」；導入 PGS（參與式保證體系）的查驗系統，讓消費者透過參與有機查驗成為堅定的支持者。
此外，慈心基金會以「生產、生態、生活、生命」的四生理念在全臺推展有機農業，包含新北坪林的淨源計畫、太魯閣國家公園的西寶聚落有機轉型、臺南官田的綠色保育標章計畫、高雄茂林的紫斑蝶護生專案等，讓有機農業落實水資源保護以及農田生態保育的起始案例，也成為友善環境耕作納入有機農業範疇的重要濫觴。
雲林是台灣重要的農業產區，慈心基金會最初輔導麻園有機農場3位農友開始，至今成為集團式有機農業栽培的重要生產示範基地，並因應需要而發展出有機農產配運物流等。慈心大自然莊園緊臨麻園農場，籌設之初以實踐四生理念的有機農業為目標。值此全球氣候危機之際，慈心大自然莊園盼能成為永續發展的實踐解方。因此，在慈心大自然莊園開辦臺灣有機農業日，更顯其意義非凡，必然能展示更深廣的有機價值。
在此秋末豐收時節，在田中央席地而坐，邀請各界有機夥伴，親臨慈心大自然莊園參與【田中央有機派對】，共享大地恩賜，豐饒身心的饗宴！活動詳情請至慈心基金會官網查詢
活動日期：2023年11月11日(六)-11月12日(日)
活動時間：09:00-16:30
活動地點：慈心大自然莊園 (雲林縣古坑鄉麻園村東耕15-1號)
圖/慈心有機農業發展基金會