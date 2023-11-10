歡慶臺灣有機日　慈心大自然莊園舉辦田中央有機派對

當全球陷入雙11搶購潮之際，在臺灣，雙11更是別具意義的「 臺灣有機農業日」。十一月十一日象徵兩個「土」字， 除了強調土壤在有機農業中的重要性， 也包含了維護土地及生態環境之意涵。 慈心有機農業發展基金會推動本土有機農業逾25年， 為了感謝農友與民眾對有機/友善農業的支持， 同時體驗有機農業帶動的豐富生態之美，於2023年11月11日 至12日，在慈心大自然莊園舉辦充滿療癒幸福力的活動——田中央 有機派對，透過匯聚有機農產與蔬食饗宴的市集、DIY體驗活動、 深度認識土壤的講座與布袋戲表演等， 以及莊園內富含生機的場域環境， 感受有機農業帶動人與環境交織出能量充沛、 希望盎然的有機生命力。歡迎各界蒞臨參加。

民國七、八十年代，台灣農業以產量掛帥，大量施灑化學肥料、 農藥、除草劑，農田遍布毒素，土地失去元氣， 眾多生物也無辜喪命。 慈心有機農業發展基金會成立在國內有機法令尚未完善前， 一路走來、初心不改，積極尋求對土地、對所有生命和諧共處之道， 也正因為政府部門尚未完成有機驗證相關法令， 基金會推廣有機農業的每一步，正好成為法令研擬的重要基礎， 奠定了後續制定有機農業促進法的關鍵民間機構的角色。 包含結合專家學者的意見，制定出臺灣第一套輔導陪伴、 有機耕作及嚴謹查驗的驗證制度；陪伴農友堅定有機的腳步， 累積出厚實的有機產業產銷整合經驗； 開啟農業納入生態保育與環境意識，與林業署推動「綠色保育標章」 ；呼應國際有機運動聯盟（IFOAM）有機 3.0 的倡議，邀集了產官學進行「友善農耕研討會」；導入 PGS（參與式保證體系）的查驗系統， 讓消費者透過參與有機查驗成為堅定的支持者。

此外，慈心基金會以「生產、生態、生活、生命」 的四生理念在全臺推展有機農業，包含新北坪林的淨源計畫、 太魯閣國家公園的西寶聚落有機轉型、 臺南官田的綠色保育標章計畫、高雄茂林的紫斑蝶護生專案等， 讓有機農業落實水資源保護以及農田生態保育的起始案例， 也成為友善環境耕作納入有機農業範疇的重要濫觴。

雲林是台灣重要的農業產區，慈心基金會最初輔導麻園有機農場3位 農友開始，至今成為集團式有機農業栽培的重要生產示範基地， 並因應需要而發展出有機農產配運物流等。 慈心大自然莊園緊臨麻園農場，籌設之初以實踐四生理念的有機農業 為目標。值此全球氣候危機之際， 慈心大自然莊園盼能成為永續發展的實踐解方。因此， 在慈心大自然莊園開辦臺灣有機農業日，更顯其意義非凡， 必然能展示更深廣的有機價值。

在此秋末豐收時節，在田中央席地而坐，邀請各界有機夥伴， 親臨慈心大自然莊園參與【田中央有機派對】，共享大地恩賜， 豐饒身心的饗宴！活動詳情請至慈心基金會官網查詢

活動日期：2023年11月11日(六)-11月12日(日)

活動時間：09:00-16:30

活動地點：慈心大自然莊園 (雲林縣古坑鄉麻園村東耕15-1號)

圖/慈心有機農業發展基金會