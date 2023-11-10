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張忠謀第6度代表出席APEC 蔡英文盼傳遞4項訊息

張忠謀表示欣然接受任務，也會朝總統期許的方向做最大努力，完成所交付的任務。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/11/10 17:30
總統蔡英文（左）與台積電創辦人張忠謀（右）（圖／截自總統府直播影片）

總統蔡英文（左）與台積電創辦人張忠謀（右）（圖／截自總統府直播影片）

2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於11月15日至17日在美國舊金山舉行，台積電創辦人張忠謀第6度擔起台灣領袖代表大任。總統蔡英文今（10）日表示，希望張能像向APEC成員國及國際社會傳達四項訊息；張忠謀則回應會期許的方向做最大努力。

蔡英文今日上午出席「2023『亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」，她在致詞中感謝張忠謀自2018年來6度代表出席經濟領袖會議，增進台灣的國際能見度，也促成我們和與會經濟體展開進一步的合作。

蔡英文期許，張忠謀能再次向APEC成員國以及國際社會傳達四項訊息：第一，臺灣將致力促進區域的和平及繁榮發展；第二，臺灣將跟各國合作，打造更具彈性及韌性的供應鏈；第三，我們將努力推動綠色轉型，同時保障中小企業、勞工以及婦女的權益；第四，我們呼籲各經濟體，在以數位轉型帶動經濟發展的同時，也應致力於縮小數位落差。

張忠謀隨後在致詞中表示，總統對於本次APEC經濟領袖會議（AELM）代表團的期許，他欣然接受此項任務，也會朝總統期許的方向做最大努力，完成總統交付的任務。

回應蔡英文的4項期許，張忠謀指出，相信沒有一個APEC的成員國或單位會反對區域的和平與繁榮。關於第二點，台灣已經盡力在做，例如半導體產業，我們持續在台灣，以及美國、日本及德國等其他國家增加產量投資，這將能打造更具彈性、更具韌性的供應鏈。

張忠謀還提及，第三點台灣也已經努力在做。尤其在綠色轉型方面有很具體的目標，他將會盡力向其他APEC領袖說明。至於第四點，本次中華台北ABAC代表，廣達電腦的張嘉淵技術長將為APEC的經濟體成員提供「Do AI Yourself」的課程訓練。張忠謀說，他會告訴APEC的會員，假如需要合作，台灣樂意與他們合作。

包括總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、總統府副秘書長黃重諺、國家安全會議副秘書長徐斯儉、外交部次長李淳、ABAC代表宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵等亦出席是項記者會。

本年度APEC的「經濟領袖周」（AELW）也將於美國時間11月11日正式展開，前後將陸續有相關系列會議。除了「經濟領袖會議」之外，主辦單位也召開「APEC雙部長年會」（AMM），我國由行政院鄧振中政委及國發會龔明鑫主委率團出席。主辦方至今舉辦8場部長級會議，主題橫跨運輸、貿易、災害防治及管理、糧食安全、衛生與經濟、能源、婦女與經濟以及中小企業，我國均由部(次)長層級官員出席。我國代表團將積極與會，針對所有會員共同關切的議題提出建言。
APEC 2023
張忠謀
蔡英文
半導體
亞太經濟合作經濟領袖會議

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更新時間 : 2023-11-10 20:14 GMT+08:00

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