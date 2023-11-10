張忠謀第6度代表出席APEC 蔡英文盼傳遞4項訊息

2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於11月15日至17日在美國舊金山舉行，台積電創辦人張忠謀第6度擔起台灣領袖代表大任。總統 蔡英文今（10）日表示，希望張能像向APEC成員國及國際社會傳達四項訊息；張忠謀則回應會期許的方向做最大努力。

蔡英文今日上午出席「2023『 亞太經濟合作經濟領袖會議』代表團行前記者會」，她在致詞中感謝張忠謀自2018年來6度代表出席經濟領袖會議，增進台灣的國際能見度， 也促成我們和與會經濟體展開進一步的合作。

蔡英文期許，張忠謀能再次向APEC成員國以及國際社會傳達四項訊息：第一，臺灣將致力促進區域的和平及繁榮發展；第二，臺灣將跟各國合作，打造更具彈性及韌性的供應鏈；第三，我們將努力推動綠色轉型，同時保障中小企業、 勞工以及婦女的權益；第四，我們呼籲各經濟體，在以數位轉型帶動經濟發展的同時， 也應致力於縮小數位落差。

張忠謀隨後在致詞中表示，總統對於本次APEC經濟領袖會議（ AELM）代表團的期許，他欣然接受此項任務， 也會朝總統期許的方向做最大努力，完成總統交付的任務。

回應蔡英文的4項期許，張忠謀指出，相信沒有一個APEC的成員國或單位會反對區域的和平與繁榮。關於第二點，台灣已經盡力在做，例如半導體產業，我們持續在台灣，以及美國、 日本及德國等其他國家增加產量投資，這將能打造更具彈性、 更具韌性的供應鏈。

張忠謀還提及，第三點台灣也已經努力在做。 尤其在綠色轉型方面有很具體的目標， 他將會盡力向其他APEC領袖說明。至於第四點，本次中華台北ABAC代表， 廣達電腦的張嘉淵技術長將為APEC的經濟體成員提供「Do AI Yourself」的課程訓練。張忠謀說， 他會告訴APEC的會員，假如需要合作，台灣樂意與他們合作。

包括總統府秘書長林佳龍、國家安全會議秘書長顧立雄、 行政院政務委員鄧振中、總統府副秘書長黃重諺、 國家安全會議副秘書長徐斯儉、外交部次長李淳、 ABAC代表宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、 廣達電腦技術長張嘉淵等亦出席是項記者會。

本年度APEC的「經濟領袖周」（AELW） 也將於美國時間11月11日正式展開， 前後將陸續有相關系列會議。除了「經濟領袖會議」之外， 主辦單位也召開「APEC雙部長年會」（AMM）， 我國由行政院鄧振中政委及國發會龔明鑫主委率團出席。 主辦方至今舉辦8場部長級會議，主題橫跨運輸、貿易、 災害防治及管理、糧食安全、衛生與經濟、能源、 婦女與經濟以及中小企業，我國均由部(次)長層級官員出席。 我國代表團將積極與會，針對所有會員共同關切的議題提出建言。