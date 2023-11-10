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中華電信iPhone 15全系列新機　百萬Hami Point抽獎倒數

多元資費優惠滿足果粉，入手iPhone 15趁現在

By 台灣英文新聞
2023/11/10 17:24
中華電信「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」首波抽獎活動由個人家庭分公司副總經理蔡旻宏抽出，果迷們把握最後一階...

中華電信「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」首波抽獎活動由個人家庭分公司副總經理蔡旻宏抽出，果迷們把握最後一階...

為感謝果粉支持，中華電信舉辦「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動，首波幸運中獎客戶已於網站公告，共有50位幸運客戶獲得豐富的Hami Point(1點等於1元)，包含價值16,788 元的Hami Point 1,399點x12個月、價值13,990元的Hami Point 1,399點x10個月或價值6,995元的Hami Point 1,399點x5個月，邀請果迷們把握最後一階段抽獎機會，11月底前購買iPhone15全系列機型，並申辦精采5G月繳1,399元以上方案，即有機會將百萬Hami Point豪禮帶回家，立即申辦參與抽獎趁現在：https://www.cht.com.tw/home/apple/iphone/index

中華電信寵愛果粉，提供iPhone 15系列新機最多元的資費優惠，現申辦精采5G月繳1,399元(36個月)，搭配「舊機換新機」方案舊機回收價加碼折2,000元、VIP最高折5,000元等優惠；搭配上述資費，並贈Apple購物金5,000元、HiNet寬頻客戶購機再折千元、將來銀行新戶購機折千元等好康。持中國信託信用卡享最高30期0利率、中華電信聯名卡與All Me卡卡友消費滿額再送Hami Point及21家銀行信用卡刷卡24分期0利率，中華電信寵果粉最給力！

更新時間 : 2023-11-10 20:14 GMT+08:00

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