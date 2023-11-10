數理及資訊學科能力複賽新北市大放異彩　40位高中生代表參加全國決賽

新北市於11月8日、9日辦理112年度普通型高級 中等學校數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，競賽科目包括化學、 地球科學、資訊、數學、物理及生物科等6項。這次新北市、 基隆市、金門縣3縣市高中職共578名學生報名， 參賽者於新北高中及新店高中相互切磋、觀摩與交流。 新北獲獎人數共計185名，歷年最高!其中化學、物理、 生物及數學四科，均由新北學子囊括代表資格!

新北市持續推動高中學生數理及資訊學科的發展， 今年為協助各校訓練選手，對於獲決賽資格學校， 特別補助各校於賽前實施各項訓練，強化決賽選手參賽能力；另， 資訊科決賽前，則委由板橋高中，聘請資深頂尖師資及過往優秀選手 ，安排選手集中輔導訓練，以培養學生臨場應試及解題能力， 引導學生具備系統思考與獨立解決問題之核心素養。

此外，新北首創學科能力精進計畫，提升學生學科能力成績表現， 由各校針對校內學生學科能力擬定拔尖策略，拔擢校內優秀學子。1 12年發布2030新北在地就學白皮書， 與頂尖大學合作開設新北專班，培育在地科學菁英，並透過「 高中職在地就學大聯盟計畫」，在資訊科學、 學科拔尖及專題實作上，串連國中、高中、大學， 促進各教育階段協力；連結教學設施、師資、課程、教學， 促使資源共享，讓孩子多元展能、適性揚才，實踐在地卓越。

今年承辦新北區學科能力競賽的新北高中校長柯雅菱表示， 活用學科知識與實作表現，都是108課綱中所重視的素養能力， 藉由競賽能提供選手一展身手的舞台； 另一承辦學校新店高中校長陳瑛姍表示， 各校教師長期深耕學生基礎科學及資訊教育， 透過競賽讓來自各校的菁英選手相互觀摩，展現學習成果。

此次獲得地球科學科第一名的板橋高中高三同學林宗漢表示， 在國中時期對地球科學感到深厚興趣， 這次鼓起勇氣報名並獲得代表新北參賽的機會， 特別感謝板橋高中導師及地科教師團隊的指導與同學們的協助， 往後將不斷努力，並持續精進自我。

教育局表示，新北市持續透過跨校性資源整合，鏈結大學資源， 強化高國中小學校的教育資源共享機制， 亦透過跨階段的合作及創新，精進學校在地就學優勢， 並以創新多元的人才養成方式，培育未來世界所需的π型跨域人才， 使新北學子能發揮才能，自信地朝向國際舞臺。

112學年度學科能力競賽新北區複賽地球科學科第1名板橋高中林宗漢(中)。(圖/新北市教育局)