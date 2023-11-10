數理及資訊學科能力複賽新北市大放異彩　40位高中生代表參加全國決賽

新北市於11月8日、9日辦理112年度普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，競賽科目包括化學、地球科學、資訊、數學、物理及生物科等6項。這次新北市、基隆市、金門縣3縣市高中職共578名學生報名，參賽者於新北高中及新店高中相互切磋、觀摩與交流。新北獲獎人數共計185名，歷年最高!其中化學、物理、生物及數學四科，均由新北學子囊括代表資格!
新北市持續推動高中學生數理及資訊學科的發展，今年為協助各校訓練選手，對於獲決賽資格學校，特別補助各校於賽前實施各項訓練，強化決賽選手參賽能力；另，資訊科決賽前，則委由板橋高中，聘請資深頂尖師資及過往優秀選手，安排選手集中輔導訓練，以培養學生臨場應試及解題能力，引導學生具備系統思考與獨立解決問題之核心素養。
此外，新北首創學科能力精進計畫，提升學生學科能力成績表現，由各校針對校內學生學科能力擬定拔尖策略，拔擢校內優秀學子。112年發布2030新北在地就學白皮書，與頂尖大學合作開設新北專班，培育在地科學菁英，並透過「高中職在地就學大聯盟計畫」，在資訊科學、學科拔尖及專題實作上，串連國中、高中、大學，促進各教育階段協力；連結教學設施、師資、課程、教學，促使資源共享，讓孩子多元展能、適性揚才，實踐在地卓越。
今年承辦新北區學科能力競賽的新北高中校長柯雅菱表示，活用學科知識與實作表現，都是108課綱中所重視的素養能力，藉由競賽能提供選手一展身手的舞台；另一承辦學校新店高中校長陳瑛姍表示，各校教師長期深耕學生基礎科學及資訊教育，透過競賽讓來自各校的菁英選手相互觀摩，展現學習成果。
此次獲得地球科學科第一名的板橋高中高三同學林宗漢表示，在國中時期對地球科學感到深厚興趣，這次鼓起勇氣報名並獲得代表新北參賽的機會，特別感謝板橋高中導師及地科教師團隊的指導與同學們的協助，往後將不斷努力，並持續精進自我。
教育局表示，新北市持續透過跨校性資源整合，鏈結大學資源，強化高國中小學校的教育資源共享機制，亦透過跨階段的合作及創新，精進學校在地就學優勢，並以創新多元的人才養成方式，培育未來世界所需的π型跨域人才，使新北學子能發揮才能，自信地朝向國際舞臺。
112學年度學科能力競賽新北區複賽地球科學科第1名板橋高中林宗漢(中)。(圖/新北市教育局)