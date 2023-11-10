台灣大雪山第一波楓紅報到 賞楓趁現在

節氣進入立冬，日夜溫差明顯，大雪山國家森林遊樂區內楓葉悄然轉紅，雪山神木步道上，紅黃相間的楓葉映著翠綠挺拔的雪山神木，美不勝收，這般美景秋冬限定，民眾可趕緊規劃追楓行程。

林業及自然保育署臺中分署表示，大雪山國家森林遊樂區的遊憩範圍，在海拔 2,000 至 2,600 公尺，近期平均氣溫約在 12-20 度之間。

區內有臺灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等不同種類的楓樹，隨著季節溫度變化，慢慢轉為黃、橙、紅色。依照時序更迭，多種色彩輪替、交織成豐富的層次，抬頭可見楓樹的多彩繽紛，低頭可見浪漫紅毯。

臺中分署表示，目前在大雪山林道 49 公里處的小雪山區域，第一波楓葉開始轉紅，雪山神木步道沿途可看到紅黃點綴的片片楓葉。在雪山神木前轉紅的楓樹，映襯著翠綠挺拔的雪山神木，是拍照絕佳景點，許多遊客駐足合影。

在大雪山林道35公里處的收費站區域、43公里處的遊客中心周邊，楓葉也陸續漸漸轉紅，喜愛美麗楓景的民眾絕不能錯過。更多資訊可洽台灣山林悠遊網、林業及自然保育署臺中分署查詢，或電洽大雪山遊客中心（04）25877901。



大雪山收費站楓紅（圖／林業及自然保育署臺中分署）



小雪山區域青楓（圖／林業及自然保育署臺中分署）



49K雪山神木步道上紅黃相間的楓葉映著翠綠挺拔的雪山神木（圖／林業及自然保育署臺中分署）