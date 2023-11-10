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夏威夷驚現夢幻粉紅水塘 專家：疑乾旱引鹽桿菌繁殖所致

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 15:53
美國夏威夷州茂宜島奇利亞水塘出水口區域呈現鮮豔的粉紅色（圖／<a href="https://www.instagram.com/trav...

美國夏威夷州茂宜島奇利亞水塘出水口區域呈現鮮豔的粉紅色（圖／美國夏威夷州茂宜島奇利亞水塘出水口區域呈現鮮豔的粉紅色（圖／traviskeahi_photos提供）

美國夏威夷州茂宜島的一個野生動物保護區中驚現夢幻粉紅水塘，吸引遊客爭相前往觀賞。科學家認為，這可能是由於乾旱導致湖水鹽度異常高，鹽桿菌大量繁殖所致。

衛報報導，茂宜島奇利亞水塘國家野生動物保護區（Kealia Pond National Wildlife Refuge）管理者沃夫（Bret Wolfe）表示，起初是獲報池塘顏色有異，因此團隊從10月30日開始持續監測粉紅色的池塘水。沃夫擔心，可能是有毒藻類在水中大量繁殖，但實驗檢測結果顯示，造成異相的罪魁禍首可能是鹽桿菌（halobacteria）。

鹽桿菌是一種單細胞生物，在鹽度相當高的水體中生長，被認為是「噬極生物」（Extremophile）。目前，奇利亞水塘出口區域的鹽度超過70‰，是海水鹽度的兩倍。沃夫表示，實驗室需要進行DNA分析，才能確定是否真的是鹽桿菌所引起。

報導指出，茂宜島的乾旱可能是造成異相發生的原因之一。通常，懷卡普溪（Waikapu Stream）的溪水會注入奇利亞水塘提升水位，然而由於乾旱，可能要等到下雨時，溪水進入水塘，然後流動到現在呈現粉紅色水體的區域，降低水體鹽度，水色才有可能恢復正常。

在保護區工作了70年的志願者表示，從未看過水色變粉。水塘過往也曾經歷乾旱、高鹽度的情形，然而未見相同的異相產生，這也令人相當不解。

拜社群媒體所賜，粉紅水塘的照片一刊出就備受關注，許多好奇的遊客因此前來保護區觀賞。沃夫表示雖然更希望遊客前來關注瀕危的夏威夷高蹺鴴（Hawaiian stilt）和夏威夷白冠雞（Hawaiian coot）以及濕地，但顯然人潮是衝著粉紅水塘來的。
夏威夷
粉紅水塘
鹽桿菌

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