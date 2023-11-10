海面上升吐瓦魯沉沒中 澳洲伸援手允氣候難民居留權

氣候變遷，全球暖化，海平面上升，太平洋島國難逃滅頂命運，行動迫在眉睫。其中一個受災者－台灣邦交國吐瓦魯，對國際的吶喊終於有了回應，澳洲宣布，吐瓦魯氣候災民將得以在澳洲落地生根。

ABC、BBC 報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）宣布，兩國已簽署協議，每年提供吐瓦魯 280 個名額，可在澳洲居住、工作、就讀。吐瓦魯人口約 11,200 人。

氣候災難的元兇碳排放，多是由已開發國家釀成，國力甚微的島嶼國家，首當其衝，對於必須在第一線承受災難帶來的苦果，多次表達不滿與怒火。這是澳洲首次因氣候變遷威脅，而對外國國民提供居留權與公民身分，但天下沒有白吃的午餐。

在此協議下，澳洲對吐瓦魯提供氣候調適與安全援助，若吐瓦魯遭遇軍事入侵，澳洲有義務協防。但，吐瓦魯不得與其他國家簽署防務協定，除非澳洲許可。

無論如何，至少澳洲向島國拋出了生命線。澳洲已承諾以 1,690 萬澳幣（新台幣 3.48 億元）的資金助吐瓦魯擴大土地面積 6%。

紐西蘭梅西大學太平洋專家 Anna Powles 指出，這模式可供其他命在旦夕的小島國參照，如諾魯、吉里巴斯。至於帛琉、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島等國家，則已與美國簽下協定，條件是國防要務必須以美國為優先，也就是以國防換取居留權。紐西蘭也與紐埃、庫克群島訂定了類似協議。

聯合國去年 8 月提出了如何確保島國主權延續的報告，讓島國的國家地位能夠以某種國際法律人格者（international legal personality）（註：具國際法的權利能力和行為能力）的形式存續。

島國深怕主權會隨著疆域縮小、沉沒而喪失。吐瓦魯今年 9 月修憲，無論實體領土是否因氣候變遷或其他原因而消失，國家仍將永久存續，國不可亡。1 月，吐瓦魯就矢言，將在元宇宙打造數位國家，將歷史文化保存下來。