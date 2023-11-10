台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追

台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》上週五晚間正式首播，各平台皆衝出好成績，Netflix戲劇類排行衝上第五名，台劇穩站第一；中華電信MOD、Hami Video也直接登頂台劇排行觀看冠軍！被形容是「讓人餓到哀嚎的劇集」，今（10）日將播出第三集。
《美食無間》集結黃金卡司陣容，前兩集節奏明快，除引爆全台吃貨瘋狂，故事張力十足，動作鏡頭精心設計，也是一大亮點，第二集王柏傑與製毒工廠刀疤殊死打鬥，攝影指導黃柏雄整個人跟著演員翻滾旋轉鏡頭，拍出極具臨場感的畫面，堪稱一絕！而柯叔元飾演的KN集團首席接班人胡仲魁突然駕車衝出懸崖落海，衝擊性發展讓觀眾震驚不已，這場墜海夜戲在基隆潮境公園拍攝，當晚風大又下雨，滿地泥濘，又濕又冷，柯叔元頂著低溫演出複雜心境，增添了角色瀟灑氣魄。
10日播出第三集中，朱坡將持續追查「影子殺手」線索，他和吳薇觀察KN集團動亂狀態，先找湯包店填飽肚子，沒想到卻再次巧遇黎子東！本集的美食擔當是觀光客來台必吃的小籠湯包，「東坡CP」不再互鬥吃法，而是你一句我一句，指導吳薇吃湯包的SOP。首先得雙手併用，先夾住湯包頂部皺褶的部分，慢慢和蒸籠分開，接著輕咬一口湯包或以筷子戳一小洞，讓熱氣散出來後再吃，這樣才不會吃太急燙口，必須有點小技巧的小籠湯包吃法，也暗示三人剛剛好的距離。
本集另一道美食「古早味飯糰」，是編劇群花了一番功夫田調，從眾多台式早餐中挑選出來的，飯糰包裹不同餡料，融合出不同滋味，很適合當作勾起主角童年記憶的重要美食。當然每集片尾都令人會心一笑的彩蛋，這一集也會不讓大家失望，吃貨們敬請期待。
《美食無間》首播後，許多觀眾對J Sheon、同理Zunya演唱的主題曲留下深刻印象，這首由Sony Music量身打造的主題曲〈萬餓城市〉，請出金曲製作人米奇林MCKY及剃刀蔣RAZOR製作音樂，J Sheon、同理Zunya和張伍Wu Chang合力作詞。歌名呼應主角在騷動不安的城市裡，必須面對邪惡勢力崛起，因懂吃、愛吃成為朋友，下了餐桌卻必須拿槍對著彼此，歌曲在今日數位上架。
奚岳隆導演、曾國駿監製、胡正華製作人共同打造的《美食無間》，耗時多年慢火細燉精心調製，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家、美食品項超過35種，將兩種截然不同的類型元素「美食」與「警匪動作」融合成新品種娛樂。每週五晚間10點三立都會台首播；晚間11點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版跟播，華視於每週日晚上10點播出。