台灣美食警匪劇《美食無間》衝Netflix排行冠軍　影迷餓到哀嚎最新集數釋出快點追

台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》 上週五晚間正式首播，各平台皆衝出好成績，Net flix戲劇類排行衝上第五名，台劇穩站第一；中華電信MOD、 Hami Video也直接登頂台劇排行觀看冠軍！ 被形容是「讓人餓到哀嚎的劇集」，今（10）日將 播出第三集。

《美食無間》集結黃金卡司陣容，前兩集節奏明快， 除引爆全台吃貨瘋狂，故事張力十足，動作鏡頭精心設計， 也是一大亮點，第二集王柏傑與製毒工廠刀疤殊死打鬥， 攝影指導黃柏雄整個人跟著演員翻滾旋轉鏡頭， 拍出極具臨場感的畫面，堪稱一絕！而柯叔元飾演的KN集團首席接 班人胡仲魁突然駕車衝出懸崖落海，衝擊性發展讓觀眾震驚不已， 這場墜海夜戲在基隆潮境公園拍攝，當晚風大又下雨，滿地泥濘， 又濕又冷，柯叔元頂著低溫演出複雜心境，增添了角色瀟灑氣魄。

10日播出第三集中，朱坡將持續追查「影子殺手」線索， 他和吳薇觀察KN集團動亂狀態，先找湯包店填飽肚子， 沒想到卻再次巧遇黎子東！ 本集的美食擔當是觀光客來台必吃的小籠湯包，「東坡CP」 不再互鬥吃法，而是你一句我一句，指導吳薇吃湯包的SOP。 首先得雙手併用，先夾住湯包頂部皺褶的部分，慢慢和蒸籠分開， 接著輕咬一口湯包或以筷子戳一小洞，讓熱氣散出來後再吃， 這樣才不會吃太急燙口，必須有點小技巧的小籠湯包吃法， 也暗示三人剛剛好的距離。

本集另一道美食「古早味飯糰」，是編劇群花了一番功夫田調， 從眾多台式早餐中挑選出來的，飯糰包裹不同餡料， 融合出不同滋味，很適合當作勾起主角童年記憶的重要美食。 當然每集片尾都令人會心一笑的彩蛋，這一集也會不讓大家失望， 吃貨們敬請期待。

《美食無間》首播後，許多觀眾對J Sheon、同理Zunya演唱的主題曲留下深刻印象，這首由S ony Music量身打造的主題曲〈萬餓城市〉，請出金曲製作人米奇林 MCKY及剃刀蔣RAZOR製作音樂，J Sheon、同理Zunya和張伍Wu Chang合力作詞。歌名呼應主角在騷動不安的城市裡， 必須面對邪惡勢力崛起，因懂吃、愛吃成為朋友， 下了餐桌卻必須拿槍對著彼此，歌曲在今日數位 上架。

奚岳隆導演、曾國駿監製、胡正華製作人共同打造的《美食無間》， 耗時多年慢火細燉精心調製，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家、 美食品項超過35種，將兩種截然不同的類型元素「美食」與「 警匪動作」融合成新品種娛樂。每週五晚間10點三立 都會台首播；晚間11點Netflix、中華電信MOD、Ham i Video、愛奇藝國際版跟播，華視於每週日晚上10點播出。