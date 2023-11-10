台灣年度創意內容大會進入倒數　大咖實力派女星驚喜壓軸登場

「2023 TCCF 創意內容大會」已於 7 日盛大展開！台灣知名女星林依晨、
今年「PITCHING」單元開放全球徵件，精選來自 16 國共 53 件入選提案，本屆首度開放國外創作者前來提案，
隨著疫情落幕，以版權交易為主的「MARKET」單元，吸引超過 100 間國內外單位齊聚，眾多國際買家前來洽談，不乏有許多旗艦型臺劇、優質綜藝節目參展，
「INNOVATIONS」單元展出 21 件來自國內外的作品，讓觀者感受文化與科技碰撞的可能，
此外，在臺北文創大樓 14 樓主舞台「INDUSTRY STAGE」共有 11 場重磅論壇輪番登場。角川集團社長夏野剛於講座「角川集團推動的 Global Media-Mix with Technology
」提到，角川每年出版 5500 本書，只要將其中前 10% 銷售佳的作品改編成動畫或電影，就有龐大的商機。現象級韓國 BL 劇《語意錯誤》金率挺導演於「韓腐天花板《語意錯誤》大師講堂」
此外，臺灣最大 IP 孵育平台「鏡文學」舉辦「鏡文學IP內容與影視開發計畫發布會」
「2023 TCCF 創意內容大會」展期至11月7日至12日止，
「2023 TCCF 創意內容大會」已於 7 日盛大展開！台灣知名女星林依晨、