台灣年度創意內容大會進入倒數　大咖實力派女星驚喜壓軸登場

「2023 TCCF 創意內容大會」已於 7 日盛大展開!台灣知名女星林依晨、 謝盈萱與許瑋甯將於明(10)日臺北文創 14 樓主舞台「INDUSTRY STAGE」登場,將與金鐘主持人謝怡芬( Janet)深度對談,分享演員之路的心路歷程。



今年「PITCHING」單元開放全球徵件,精選來自 16 國共 53 件入選提案,本屆首度開放國外創作者前來提案, 來自世界各地的入選團隊齊聚一堂、蓄勢待發。其中「影集專場」 入選企劃案包括殷振豪新作《It’s Showtime! 阿戴正傳》、陳慧翎與周銓共同監製的《祝妳幸福》、臺灣與日本 NHK 跨國合製的科幻劇情影集《東京最後的孩子》等,法國 Series Mania 劇集展總監 Laurence Herszberg 及代表團皆在場聆聽,挖掘明日之星;「紀錄片專場」 則有多組國際團隊前來提案,其中包括臺、港、法合製企劃《 PALIMPSEST: traces of a name Palimpsest - 隱蹟之書:重寫自我》、英國-巴基斯坦籍導演 Seemab Gul 以實驗紀實手法拍攝的《Climate of Consequences》以及來自亞美尼亞企劃案《 Flying Cows》等提案者都遠渡來臺, 期望獲得潛在投資者及評審的青睞。此次提案大會將頒發 29 個豐富獎項,結果將於明晚(10)日頒獎典禮揭曉。



隨著疫情落幕,以版權交易為主的「MARKET」單元,吸引超過 100 間國內外單位齊聚,眾多國際買家前來洽談,不乏有許多旗艦型臺劇、優質綜藝節目參展, 許多電影、劇集海報更是在展示攤位搶先曝光,如言承旭、 林依晨主演的《同棲散策》 以及由製作人林心如攜手金獎團隊杜政哲、許肇任、 林志儒打造的原創台劇《有生之年》等強檔新片。



「INNOVATIONS」單元展出 21 件來自國內外的作品,讓觀者感受文化與科技碰撞的可能, 如被譽為年度最好玩的 MR 作品《蛋蛋大逃殺》,不少觀眾搶著體驗, 所有線上預約體驗場次皆已額滿。此外,這次還規劃了 10 場對話沙龍、3 場跨域工作坊和 6 場產業直擊活動,其中產業直擊是今年首度舉辦,開展首日, 金馬獎視效團隊「再現影像」帶領近 20 位業界人士前往位在中影製片廠的虛擬攝影棚,解說如何還原電影《 老狐狸》80 年代的臺灣街景,讓人一窺幕後拍攝的神秘面紗。



此外,在臺北文創大樓 14 樓主舞台「INDUSTRY STAGE」共有 11 場重磅論壇輪番登場。角川集團社長夏野剛於講座「角川集團推動的 Global Media-Mix with Technology

」提到,角川每年出版 5500 本書,只要將其中前 10% 銷售佳的作品改編成動畫或電影,就有龐大的商機。現象級韓國 BL 劇《語意錯誤》金率挺導演於「韓腐天花板《語意錯誤》大師講堂」 表示,此劇改編自暢銷原著,已擁有大批粉絲、故事劇情結合喜劇、 浪漫元素並注入新意,盡可能讓作品大眾化,引起社會的共鳴。 此外,製作團隊精心設計關鍵唯美畫面, 讓粉絲樂於在社群轉發分享,進而掀起超高討論度。



此外,臺灣最大 IP 孵育平台「鏡文學」舉辦「鏡文學IP內容與影視開發計畫發布會」 ,公布 8 部影視開發計畫,包括犯罪懸疑劇《銀行員之死》、《她殺之罪》、 家庭諜報劇《鑽石與麵包》等,期待再創臺劇佳績。



「2023 TCCF 創意內容大會」展期至11月7日至12日止, 於松山文創園區及臺北文創大樓展開, 詳細內容請密切鎖定官網。