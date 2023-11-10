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俄羅斯夯北韓旅遊　感受蘇聯時期懷舊感

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 14:49
位於北韓平壤的共產主義風格看板（圖／路透社_Alamy）

位於北韓平壤的共產主義風格看板（圖／路透社_Alamy）

在俄羅斯，若講到「韓國」，大多俄羅斯人第一個想到的會是北韓，也有許多人喜歡到北韓旅行，因為那邊可喚起他們對蘇聯時期的記憶。

韓聯社報導，若在俄羅斯說到「我來自韓國」，俄羅斯人大多會先想到的是北韓。

一名去年高中畢業的18歲社會新鮮人Lisa表示，比起南韓，最先想到的是北韓，沒有什麼特別的理由，可能因為是按照北-南的順序來說。

另一名喜歡K-POP、對南韓十分感興趣的21歲Lia則表示，最近南韓文化和化妝品等產品人氣確實有提高，但一般俄羅斯人最先想到的是北韓。

當韓聯社記者問道這是否與學校教育有關時，Lia回道：「好像沒有特別注重學習韓國」。

報導指出，從今年9月俄羅斯所發布的高中歷史教材來看，與「韓戰」相關的內容並不多。

俄羅斯高中歷史教科書內，就韓戰寫道，北韓在1950年6月25日展開第一次攻擊，在佔領南韓首都後，南韓向美國請求協助，並且在美國的協助下將北韓擊退至中國邊境，蘇聯及中國為幫助北韓也採取了緊急應對措施。

教科書內還寫道，1950年11月，近100萬名中國軍隊進入朝鮮半島，蘇聯向承諾向北韓支援部隊及戰鬥機，為秘密作戰。最終韓國被分為兩個國家，在38度線劃出修戰線，直至今日。

俄羅斯學生透過學習，學到在戰爭的對立下，蘇聯支援北韓，建立了密切的關係。

另外，雖然蘇聯已於1991年解體，俄羅斯人依然能透過北韓，回憶起蘇聯時期的記憶。

在上個月俄羅斯外交部長拉夫羅夫訪問北韓後，他向俄羅斯人民推薦北韓旅遊，因此俄國對北韓旅遊的關注度似乎有所提高，在俄羅斯網站上可看見許多與北韓旅遊相關的報導及部落格文章。

據韓聯社引述俄國媒體報導，當地旅行社近期不斷接到詢問北韓旅遊的電話，俄國部落客的北韓旅遊經驗文章也備受關注。

俄國一名旅行社職員分析，有一些人喜歡到北韓旅行，甚至去了不少次，因為他們在北韓有種到了「其他星球」的感覺，或是喜歡北韓當地氛圍，有著蘇聯時期的懷舊感。

一名俄羅斯部落客「Travel Maniac」紀錄北韓旅遊時介紹道，北韓的雜貨店讓他聯想到90年代蘇聯時期的商店。

最近「朝俄關係」為國際熱門話題之一，俄國總統普丁和北韓領導人金正恩在俄羅斯進行首腦會談後，兩國的關係變得更加密切。有分析認為，烏克蘭戰爭爆發後，在國際社會上遭孤立的俄羅斯以及北韓只能互相依靠。
俄羅斯
北韓
韓戰
朝鮮半島
蘇聯

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更新時間 : 2023-11-10 20:13 GMT+08:00

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