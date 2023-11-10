【更新】遠雄大巨蛋免費座位黃牛開價600元 北市體育局：違法最高罰1.8萬

更新時間：2023-11-10 14:30

大巨蛋1.3萬張測試賽免費門票今（10）日中午被一搶而空，網路黃牛票兜售開價600元。台北市政府體育局表示，賣黃牛票違反社會秩序維護法，警方已經成立網蒐小組，積極查緝，積極追查。民眾如發現相關事證，可向警方通報。

大巨蛋千呼萬喚始開放，民眾都想一探究竟，不料今日中午開放索票，1.3萬張免費票含輪椅座位，都在2分鐘不到的時間被搶光。更有甚者，下午立刻有黃牛票在網路平台以600元價碼牟利。

台北市議員何孟樺直指市府不將先前的示警放在眼裡，痛批市府擺爛形同護航黃牛；民眾黨台北市議員陳宥丞譴責市府，若繼續放之任之就是「明顯瀆職」。

台北市府體育局今日回應，表示警方已經成立網蒐小組，積極查緝，積極追查。若接獲檢舉或有人告發兜售免費票券，不排除可依違反社會秩序維護法調查並移送法院裁處。

台北市府體育局呼籲，民眾如發現相關事證，可向警方通報，共同呼籲全民共同抵制，保障觀賽品質與權益。該局也提醒民眾，切勿相信不明網站或平台交易，避免個資及財物受損，並嚴正譴責不肖人士販售黃牛票劣行。

社會秩序維護法第64條第二款之規定：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者。」管轄法院簡易庭可處3日以下拘留或新台幣1萬8千元以下之罰鍰，票券也可依同法第22條規定沒入。

發布時間：2023-11-10 14:30

大巨蛋18日對外舉行測試賽，今（10）日中午開放免費索票，1.3萬張門票開放僅1分多鐘旋即被一搶而空，許多民眾早早等搶票，卻依然無功而返。台北市政府體育局也提醒民眾，切勿相信不明網站或平台交易，並嚴正譴責不肖人士販售黃牛票劣行。

遠雄大巨蛋11月2日正式領照，將於14日先進行閉門測試賽，並在18日舉行開放測試賽，讓1.3萬人免費索票入場。本來開放10日至17日免費索票，不料今天中午時間一到，4萬民眾蜂擁而入搶進訂票系統，短短2分鐘不到，票就告罄。

遠雄表示，大巨蛋體育館開放區域已依照法令投保場所公共意外責任險，另針對開放民眾入場觀賞的賽事表演，也有投保活動型公共意外責任險。

台北市政府體育局提醒，民眾切勿相信不明網站或平台交易，避免個資及財物受損，並嚴正譴責不肖人士販售黃牛票劣行，呼籲全民共同抵制，保障觀賽品質與權益。

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