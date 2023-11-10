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華碩胡書賓：明年生成式AI PC和手機可望問世　林宗樑: 加強商用電腦布局 鎖定全球20多國

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 16:01
第三屆成電論壇10日在台南成功大學登場，成大畢業的科技業大老難得齊聚合影，左4為旺宏董事長吳敏求，右3為南茂董事長鄭世杰，右4為東台精機...

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台灣電腦品牌廠華碩全球副總裁林宗樑今天(10日) 表示，華碩家用電腦在全球20多國已經做到市占率前2名，在當地品牌形象和代理商表現較好，未來會針對這20多國加強商用布局，相關業務人才也已經部署完成。

華碩胡書賓：明年生成式AI PC和手機可望問世　林宗樑: 加強商用電腦布局 鎖定全球20多國

電腦品牌廠華碩與IBM 10日舉辦聯合記者會，宣布華碩商用電腦導入IBM人工智慧（AI）解決方案，強化資安防禦能力，左為華碩全球副總裁林宗樑、右為IBM亞太區總經理譚保羅（Paul Burton）。中央社

另一方面華碩電腦共同執行長胡書賓今天在第三屆成電論壇指出，明年生成式AI應用的個人電腦（PC）和手機產品，可望陸續問世，台灣廠商在AI產業上下游供應鏈均扮演重要角色。

華碩與IBM今天舉辦聯合記者會，宣布以內建人工智慧（AI）與自動化技術的IBM Security QRadar EDR，作為華碩商用電腦提供給企業的端點偵測及回應解決方案。

林宗樑受訪指出，華碩家用消費電腦排在全球前3名，在20多國做到前2名，包括亞太地區的印尼、泰國等，未來加強商用布局，會先從這20幾個國家開始，全球商用業務人才也已經部署完成。過去幾年來華碩大舉投資商用領域，包括今年中啟動的人力重組也有著墨商用市場。

林宗樑強調，華碩家用產品在20多國能做到前2名，代表華碩在當地的品牌形象、通路和代理商表現，比其他國家好很多。華碩會把在台灣做得好的經驗及服務，逐步拓展到其他國家。

延伸閱讀: 英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，今年上半年華碩在台灣商用筆記型電腦市占率達31.1%，商用桌上型電腦市占率達46.7%，在台灣穩坐龍頭，累計拿下16年商用市場冠軍，透過與IBM合作，可以發揮雙方優勢。

另外，第三屆成電論壇今天在成功大學自強校區電機系館舉辦，華碩電腦共同執行長胡書賓以校友身分受邀演講，分享生成式AI（Gen-AI）發展應用與生態系。

胡書賓表示，明年(2024年) 生成式AI應用的個人電腦和手機產品，可望陸續問世，台灣廠商在AI產業上下游供應鏈均扮演重要角色；台灣也有AI超級電腦，是發展生成式AI技術的加速器。

中央社引述胡書賓指出，AI晶片需要更高算力和低功耗效能，半導體先進製程技術，包括CoWoS等高密度封裝技術，可讓AI晶片發揮更佳效能，此外，AI晶片也需要搭配更高效能的高頻寬記憶體（HBM）。

他表示，AI晶片不僅應用在資料中心或高效能伺服器，在個人邊緣AI（Edge AI）應用包括電腦（PC）、手機、工業電腦等應用，AI晶片貢獻會更大。

胡書賓預估，明年包括生成式AI應用的PC和手機產品，可望陸續問世，儘管初期滲透率低，會逐漸成熟普遍，而台灣廠商不僅在上游的AI晶片晶圓製造、封裝測試到記憶體，在中游周邊裝置、下游伺服器和邊緣AI裝置，均扮演重要角色。

他進一步分析，在上游AI晶片，美系大廠輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾（Intel）各有一片天，3大廠在底層系統和硬體晶片、軟體、平行運算架構、韌體等，已建構完整生態系。

在作業系統軟體，胡書賓表示，微軟（Microsoft）推出Microsoft 365 Copilot，也有助驅動AI PC明年滲透率。

觀察AI大型語言模型發展，胡書賓表示，目前有封閉和開放原始碼兩大陣營，開源大型語言模型，可帶來更高彈性與可控性。

展望台灣在生成式AI布局，胡書賓表示，算力就是國力，台灣已建立台灣杉二號AI超級電腦，是發展生成式AI技術的加速器，全球前100大高效能運算（HPC）中，有25座商業目的的AI高效能運算電腦（AI HPC），台灣杉二號排名64。

他進一步分析，25座商用AI HPC中，大型石油公司就有7座，俄羅斯有5座、輝達有3座、美國有4座、歐洲有2座。

展望生成式AI發展，胡書賓預期，將驅動知識生成和應用典範轉移，也將在媒體、醫療、服務零售、電玩遊戲、傳統製造、科技製造、科技研發、電信線上客服、金融金控等領域，帶動應用爆發
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