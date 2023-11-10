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紐約全球首例眼球移植 眼科技術大突破

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 14:08
紐約眼球移植成功案例，受贈者Aaron James（左）與醫師Eduardo D. Rodriguez合影（圖／路透社...

紐約眼球移植成功案例，受贈者Aaron James（左）與醫師Eduardo D. Rodriguez合影（圖／路透社...

將一人的眼球移植到另一人身上，聽起來有點像科幻片或驚悚片才會有的劇情，但在現實中真的發生了。美國紐約 9 日傳出首件「整顆眼球」移植成功案例，目前雖未能恢復視力，但醫界相當振奮，未來可望迎來更多技術突破。

路透社報導，傳出這好消息的，是紐約大學朗格尼健康中心（NYU Langone Health），接受新眼球的則是一名 46 歲的阿肯色斯州老兵詹姆士（Aaron James），他在 2021 年一場高壓電意外中，遭到 7,200 伏特電擊，左臉毀容，眼、鼻、口皆受重創。

手術花了整整 21小時，可以想見難度有多高。起初，植入整顆眼球，只是為了面部整形重建能更美觀些。6 個月過去了，這顆外來的眼球，狀況良好，血管功能順暢，視網膜看來也頗健康，為醫療團隊帶來意外驚喜。

翻開人類醫療史，迄今眼部手術只能做到角膜移植，尚無全眼球移植案例。醫師羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）表示，光是能整顆眼睛移植這點，就是一大事蹟了，這是數百年來都無法達到的事。

若能恢復部分視力，可謂驚喜中的驚喜，但團隊強調，手術的意義在於技術層面，這點已經值得慶賀。目前眼球尚未透過視神經與腦部「接上線」。為了助捐贈者眼球與受贈者視神經連結，在移植過程中，團隊將捐贈者的骨髓注入詹姆士的視神經，盼能取代受損細胞，保護神經。

目前還不好說，這隻眼睛的視力究竟能否恢復，但羅德里奎茲認為，就算恢復無望，這項技術也可供寶貴參考。例如，有團隊正研究能否透過植入電極，讓腦神經網絡能「開通」眼球視力。透過彼此合作，未來恢復視覺皮層功能，也不一定是夢，他說道。

對詹姆士而言，重拾一隻眼，是一個希望，但就算最後只能成為「裝飾」，也至少對醫界帶來貢獻。
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更新時間 : 2023-11-10 20:13 GMT+08:00

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