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限量首發！台灣故宮聯名迪士尼推百年跨界系列新品　2024桌曆、三寶玻璃杯都好想要！

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 15:06
故宮推出多款迪士尼百年跨界合作系列新品！(圖/主辦單位)

故宮推出多款迪士尼百年跨界合作系列新品！(圖/主辦單位)

迪士尼100周年再推限定商品！翻玩經典文物，突破極限！故宮精品推出特殊限定、台灣首發—米奇、米妮設計故宮限定系列商品！以受到全球粉絲喜愛的迪士尼經典人物米奇、米妮，與台灣故宮知名文物「故宮三寶」翠玉白菜、肉形石、毛公鼎等為靈感，創作出全新東西方百年文化交流的趣味限定設計，呼應了故宮典藏，跨越百年！此系列將於「故宮精品」發售包含2024年桌曆、質感文具與生活小物等多款全新系列商品，11月15日於故宮精品網路商城、故宮南、北院商店、全台7-ELEVEN同步推出快閃購/集點送活動，數量有限，售完為止！

新年曆搶先準備！故宮推出迪士尼100周年系列「2024年桌曆」！看米奇小心守護翠玉白菜、悠閒地靠在肉形石旁，最後將文物們通通放入毛公鼎中煮火鍋，展現東西方文化碰撞趣味！「故宮2024年桌曆」除了翻轉故宮三寶設計外，隔月更挑選不同文物與米奇米妮互動。想知道他們與故宮典藏文物還會擦出多少火花，記得要手刀搶購！2024年就跟著迪士尼經典角色設計，玩賞故宮文物一整年！

不經意展現你的文青感！迪士尼100周年系列商品除了文具外，更推出多款兼具古典美學與實用生活小物！放閃不用等到情人節！與另一半一起用「百年好荷馬克對杯」，同時，也別忘了用「吸水杯墊」避免水漬殘留喔！

外出不必大包小包！今年也特別打造實用好裝的「帆布提袋」及「摺疊收納袋」，輕輕鬆鬆即可將外出必備「保溫瓶」、「行動電源」，還有套上「壓克力鎖圈」的鑰匙串、晴雨兩用「百年好荷手開傘」通通裝入，最後，再帶上裝有悠遊卡的「多功能證件套」一秒出門！

此外，在家也要有儀式感！用「故宮三寶玻璃杯」盛裝飲品同時欣賞米奇與故宮文物趣味互動，打造典藏復古書桌！用米奇與故宮文物「盲盒公仔」增添桌面亮點，還有隱藏版讓你一次收齊故宮三寶！
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更新時間 : 2023-11-10 20:13 GMT+08:00

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