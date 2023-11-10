因應美國管制 NVIDIA傳為中國推3款改良晶片

美國持續提高限制高階晶片或設備出口至中國，為此美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）針對中國開發三款降規晶片，並預計11月16日開始接受訂單，12月進行首批出貨。然而分析師也指出，美國的管制可能導致華為等中企取得進展。

去年美國發布對中國晶片出口管制措施，輝達為中國市場設計降規版AI晶片A800與H800。然而，美國商務部今年10月進一步擴大管制，至少15類半導體生產設備被限制，A800、H800被列入管制，輝達頂級遊戲晶片之一RTX 4090也受新規影響。

根據規定，企業必須先取得出口許可，若輝達未取得就必須取消訂單。

路透社報導，輝達在新規出台不到一個月就提出對策，計畫發布面向中國市場的3款改良晶片，最快11月16日對外公布。據SemiAnalysis指出，晶片名稱分別為 HGX H20、L20 PCIe 和 L2 PCIe，囊括了Nvidia大部分AI晶片的最新功能，但為符合美國新規而削減了計算能力。消息一出，輝達股價午盤交易上漲3.3%。

美國富國銀行（Wells Fargo）分析師瑞克斯（Aaron Rakers）在給客戶的一份說明中表示，輝達新推出的3款晶片都低於計算能力的絕對上限，但其中一款似乎處於灰色地帶，需要獲得許可。

瑞克斯認為，儘管這3款晶片的推出是好消息，但也預計投資者會質疑輝達在規避美國限制方面是否過於激進，最終可能導致美國政府採取更進一步的動作。目前，輝達有1/4的數據中心（Data Center）晶片收益來自中國。

報導指出，中國AI晶片市場約為70億美元，輝達就佔了逾9成。分析人士認為，美國的限制措施可能導致華為等中國企業取得進展。

知情人士指出，中國網路巨頭百度今年已向華為訂購一批規模不小的AI晶片，且在美國宣布進一步管制錢就已下單，在為未來無法從輝達購入晶片做準備。

金融時報5月報導引述輝達CEO黃仁勳說法指出，美國當局對中國實施晶片出口管制，導致輝達被剝奪世界最大的市場，且此舉反而會導致美國扶植晶片業失敗，因為失去中國市場將會使得美國所需產能減少，且中國將自行研發製造晶片。