Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

因應美國管制 NVIDIA傳為中國推3款改良晶片

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 12:19
輝達Nvidia加州總部標誌（圖／路透社Robert Galbraith）

輝達Nvidia加州總部標誌（圖／路透社Robert Galbraith）

美國持續提高限制高階晶片或設備出口至中國，為此美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）針對中國開發三款降規晶片，並預計11月16日開始接受訂單，12月進行首批出貨。然而分析師也指出，美國的管制可能導致華為等中企取得進展。

去年美國發布對中國晶片出口管制措施，輝達為中國市場設計降規版AI晶片A800與H800。然而，美國商務部今年10月進一步擴大管制，至少15類半導體生產設備被限制，A800、H800被列入管制，輝達頂級遊戲晶片之一RTX 4090也受新規影響。

根據規定，企業必須先取得出口許可，若輝達未取得就必須取消訂單。

路透社報導，輝達在新規出台不到一個月就提出對策，計畫發布面向中國市場的3款改良晶片，最快11月16日對外公布。據SemiAnalysis指出，晶片名稱分別為 HGX H20、L20 PCIe 和 L2 PCIe，囊括了Nvidia大部分AI晶片的最新功能，但為符合美國新規而削減了計算能力。消息一出，輝達股價午盤交易上漲3.3%。

美國富國銀行（Wells Fargo）分析師瑞克斯（Aaron Rakers）在給客戶的一份說明中表示，輝達新推出的3款晶片都低於計算能力的絕對上限，但其中一款似乎處於灰色地帶，需要獲得許可。

瑞克斯認為，儘管這3款晶片的推出是好消息，但也預計投資者會質疑輝達在規避美國限制方面是否過於激進，最終可能導致美國政府採取更進一步的動作。目前，輝達有1/4的數據中心（Data Center）晶片收益來自中國。

報導指出，中國AI晶片市場約為70億美元，輝達就佔了逾9成。分析人士認為，美國的限制措施可能導致華為等中國企業取得進展。

知情人士指出，中國網路巨頭百度今年已向華為訂購一批規模不小的AI晶片，且在美國宣布進一步管制錢就已下單，在為未來無法從輝達購入晶片做準備。

金融時報5月報導引述輝達CEO黃仁勳說法指出，美國當局對中國實施晶片出口管制，導致輝達被剝奪世界最大的市場，且此舉反而會導致美國扶植晶片業失敗，因為失去中國市場將會使得美國所需產能減少，且中國將自行研發製造晶片。
AI晶片
Nvidia
輝達
晶片管制

相關新聞

台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意
台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意
2023/11/09 17:20
美國下重手禁Nvidia晶片輸出中國 輝達：部分業務將撤出特定國家
美國下重手禁Nvidia晶片輸出中國 輝達：部分業務將撤出特定國家
2023/10/18 15:37
全球最受歡迎CEO！黃仁勳再度訪台灣　外傳將出席鴻海科技日
全球最受歡迎CEO！黃仁勳再度訪台灣　外傳將出席鴻海科技日
2023/10/16 11:42
先進製程領軍突破摩爾定律? 輝達首席科學家：AI推理助攻運算能力千倍計
先進製程領軍突破摩爾定律? 輝達首席科學家：AI推理助攻運算能力千倍計
2023/10/07 17:23
〈時評〉台灣AI人工智慧商機大 散戶小心別被割韮菜
〈時評〉台灣AI人工智慧商機大 散戶小心別被割韮菜
2023/07/30 20:10

更新時間 : 2023-11-10 12:44 GMT+08:00

最受歡迎

知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色
韓劇「我的女神室友斗娜」飾演超暖男大生　梁世宗：以後想盡量避開青春角色
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意
台積電創辦人張忠謀獲頒第一屆李國鼎獎　蔡總統黃仁勳與台灣業界大老施振榮等齊聚致意
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化
韓劇「惡中之惡」大結局即將揭曉　池昌旭：最有魅力的地方在於人物變化