中風後出現巴金森病？ 3步驟判別是否罹病

【健康醫療網／編輯部整理】每當秋冬換季時節來臨，又進入了溫差變化大的腦中風好發高峰期。60歲多歲的李奶奶在一次中風後常感覺半邊肢體使不上力，走路也稍微受到了影響，家人當作是中風帶來的後遺症，只督促奶奶多運動復健，並無多想。數月後沒想到李奶奶身體狀況更加退化，頻頻出現腳步不穩或被自己絆倒等狀況，直到再次就醫才檢查出症狀竟是因罹患了巴金森病（帕金森氏症）所引起。所幸使用巴金森病藥物治療後情況便逐漸改善。

STEP1知道為什麼容易混淆

嘉義長庚醫院神經內科系運動障礙暨失智症科主治醫師謝宗達說明，不少病患中風後會出現與巴金森病相似的症狀，如：肢體僵硬、動作緩慢、步態不穩等，有些病患只將這些症狀當作是中風後的後遺症，未深入檢查或追蹤；更有歷經數年後才確診為巴金森病的個案，延誤了黃金治療期。

之所以會延誤確診，謝宗達表示，有些病患的腦部可能原本就有潛在巴金森病的退化狀況，但是症狀相對輕微，沒有影響到日常生活功能常可能受到忽略。直到病患在相對短的時間內出現階梯式逐步惡化的步態不穩、容易跌倒，就醫後透過神經內科醫師專業的病史詢問、臨床神經學檢查、搭配腦部影像斷層掃描，才判別出是典型巴金森病、血管型巴金森症候群，抑或是混合型。

STEP2分清楚症狀哪裡不同

中風後類似巴金森病的症狀，與典型的巴金森病確實仍有不同的地方。謝宗達說，典型的巴金森病會出現靜止型的手腳顫抖、肢體僵硬和動作緩慢症狀，且通常是不對稱，先由單側開始，病程到了中期後會步態不穩、難以維持穩定的姿勢且容易跌倒等，為典型巴金森病的病程。

但中風後產生的類似巴金森病的症狀，被稱為血管型巴金森症候群，通常是歷經多次的腦中風，且中風的位置多在腦室周圍、皮質下白質及基底核附近。主要的影響範圍是下半身，也稱為下肢巴金森症候群，症狀主要為步態不穩，也會有肢體無力、痙攣、臉歪嘴斜、口齒不清等中風後遺症；而上肢不對稱的震顫、僵硬、動作緩慢等症狀則較少見。

STEP3了解各別的治療方式

謝宗達表示，巴金森「病」與巴金森「症候群」不同，典型的巴金森病是一種疾病；症候群則代表一群症狀，如：動作緩慢、肢體僵硬、顫抖等，這些症狀的背後產生的原因有許多種，可能是中風、藥物、感染等造成，需釐清背後造成的因素採取治療。

血管型巴金森症候群治療：

類似於中風，以藥物治療並搭配復健運動，以及控制中風的危險因子：如

控制三高

戒菸

節制飲酒

健康飲食

規律運動

控制體重

良好的睡眠品質

典型巴金森病的治療：

同樣透過藥物和運動復健併行。藥物會使用兩大藥物為主，分別是左旋多巴以及多巴胺受體促效劑。值得留意的是，典型巴金森病的治療須隨時依病程和病人的狀況做劑量的調整，病人應與醫師保持密切溝通並提出自身需求。如較年輕的病人可考慮先使用多巴胺受體促效劑，讓體內藥物濃度維持穩定，避免太早使用較高劑量的左旋多巴，造成藥效波動與異動症的產生。但這類的藥物，若用在血管型巴金森症候群上，控制的程度有限。

無論是巴金森病或巴金森症候群，謝宗達建議，為及早發現疑似症狀並確診，可參考台灣動作障礙學會的「巴金森手指檢測」或「巴金森自我評估量表」進行檢測。中風後積極控制導致中風的因子，就能減輕日後再次中風造成的傷害，降低演變成血管性巴金森症候群的機率。

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圖文來源：udn聯合新聞網

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59857

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