老派城市再結緣！解鎖台北萬華私房風景　新富町文化市場年度展覽

新富町文化市場推出年度展《城市結所：交織萬華記憶的體驗設計》，將燈光聚焦於15位萬華在地生活者，以他們的日常故事作為核心，並邀集國內外4組創作團隊，發想10個創意靈感，以香氣、聲響與飲食等體驗媒介，設計3組不同以往的城市遊程，探索城市與人們之間，複雜多樣的交織「結點」，解鎖萬華文化的光譜萬千，創造通往未來的新體驗，即日起至12月17日登場。

「萬華積累的歷史究竟是什麼呢？無非就是在此生活的『人們』，從過去、現在和未來所編織成的故事和記憶。」與忠泰建築文化藝術基金會共同策劃展覽，現已邁入第二年的Loftwork團隊如此觀察。本展邀請日本研究者Deep Care Lab（川地真史）攜手合作，於籌備前期一同深入在地，制定田調方法；並訪談15位萬華在地生活者：他們有些從事產業傳承的接班經營，有些因成家而移居，有些則是洄流至家鄉生活，有些因工作而深耕萬華。從在地生活者的日常脈絡、活動軌跡與融入身體的地方記憶，來自外地的策展團隊再次翻掘與詮釋城市的底蘊，更在訪談過程中，深深感受到在地生活者生長於斯的歸屬認同與熱情。

汲取在地生活者的日常經驗作為靈感來源，來自日本、臺灣、哥倫比亞四組創作團隊：混ぜるな危険（混合有危險）、for Cities、蔡瑋德、台北有隻長頸鹿，於創作工作營中走入萬華街頭，游擊式的發現地方風景刺點，提出十個體驗城市的創意方法，更利用所擅長的創作媒介，期盼跳脫習以為常由視覺先決的觀光經驗，向觀眾獻上三組感官遊程提案！

混ぜるな危険（混合有危險）以氣息作為城市中無形的魅力導引，以地方的特色為基調，為三位在地生活者設計專屬的印象香氣；並在主題遊程體驗中，以嗅覺吸引觀眾深入地方風景之中。for Cities觀察到萬華特有的飲食文化，猶如24小時開伙的廚房，於是以味覺探索在地風土與「食」的相關知識；主題遊程則透過熟悉市場文化的料理人領路，一同運用感官探索，了解當令食材與地方特有的人文風情。擅以聲音創作的蔡瑋德，「將來訪之人變成了吟遊詩人的城市」，走進了寺廟、清茶館、傳統市場與熙來人往的華西街，捕捉常民百態與環境交會的即時聲；更將在主題遊程中帶領學員街頭採集，讓有機聲響在耳機中生長出盎然風景。

忠泰建築文化藝術基金會自2017年紮根萬華，將歷經八十多年歲月的市定古蹟傳統市場，活化轉型為文創基地「新富町文化市場」，每年以田野調查、現地研究為基礎策劃主題展覽，持續梳理艋舺地區的萬種風情，深耕經營的同時，更理解到文化光譜無所不容的萬華，在疫情的污名印象後，其豐沛的人文風味與新舊交織的獨特面貌，值得被再次發掘。

《城市結所：交織萬華記憶的體驗設計》奠基在地的生活者經驗，作為富含生命力的創作靈感，展覽同時以AR體驗，引領觀眾從社群軟體（Instagram）解鎖視覺驚喜，展期間更有美國HYDY時尚保溫水瓶品牌帶給觀眾新品好禮，響應城市的漫遊魅力。更多活動詳情，請關注新富町文化市場官方消息，邀請你探索令人回訪無窮的萬華，共創通往未來的城市新魅力！

展覽資訊

展期｜2023.11.3（五）-12.17（日） 10:00-18:00（週一休館）

地點｜新富町文化市場（臺北市萬華區三水街70號，近捷運龍山寺站３號出口）