「賴蕭配」底定？ 賴清德打外交令：不承認不否認

外傳「賴蕭配」板上釘釘，賴清德9日表示，副手考量已差不多完成，會優先公布不分區立委名單後再適時揭曉，因此現在將「秉持外交態度」，「不承認也不否認」話外之音不言而喻。

蕭美琴當副手流傳已久，賴清德競選辦公室發言人陳世凱8日接受網路節目「齊有此理」專訪時指出，副手人選以女性為優先，鄭麗君、蕭美琴有被討論過，其他有誰不曉得，確切人選將於登記前一天或當天揭曉。他也強調，副手選擇不能僅思考票房，必須思考該人選在極端情況下，是否能承擔大任。

賴清德9日接受廖筱君主持的「REAL TALK」專訪時表示，站在選舉步驟的考量，下週公布不分區立委名單，之後再公布副總統人選。目前針對副手的考量已經差不多完成，但要適當時間再宣布，「這時候我只能秉持外交態度，不承認也不否認」。

提及蕭美琴，賴清德表示兩人「情如兄妹」，兩人同為台南人因而熟識親近。談及蕭美琴在花蓮敗選的經驗，賴說蕭相當感激花蓮鄉親的栽培，也並未覺得被虧欠。

賴說，蕭駐美代表任內，為國做出重大貢獻，她本身是國際關係政治專業，曾於總統府、國會外交國防委員會服務過，蕭美琴駐美期間很快得到美國政府跟美國國會信任，是台美間一座很重要、很穩固、很信賴的橋梁。

上報9日報導，趙天麟婚外情染共事件爆發後，綠營在高雄三大票倉告急，蕭美琴才鬆口，民進黨計畫蕭美琴在APEC拜習會結束後返台，趕上最後一刻宣布，時機恰恰好。