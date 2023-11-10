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傳柯文哲19日誓師大會公布副手鄒開蓮? 台灣民眾黨：流程未定、該出現的就會出現

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/10 11:11
左為柯文哲, 右為鄒開蓮 (原圖: 官方臉書, TN宇妍合成) 

左為柯文哲, 右為鄒開蓮 (原圖: 官方臉書, TN宇妍合成) 

民眾黨總統參選人柯文哲預計19日舉行誓師大會，傳出當天擬公布副手、前Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮。民眾黨發言人李頂立賣關子表示，誓師大會主題是「Team KP」，KP隊的人都會出現。

藍白合因正副總統人選卡關多時，柯文哲競選總幹事黃珊珊3日在網路節目直播時表示，下一週將安排柯文哲與副總統參選人拍照，而鄒開蓮於7日就被媒體直擊現身柯文哲競總，引發外界解讀「柯鄒配」成形。

針對鄒開蓮7日被媒體直擊，現身民眾黨總統參選人柯文哲競選總部，柯辦發言人陳智菡當天受訪表示，鄒開蓮是財經顧問，經常與柯文哲互動，今天就是來聊天。

綜合中央社與鏡電視報導，柯文哲19日於板橋體育館舉行誓師大會，屆時將正式宣布副手為鄒開蓮。

民眾黨立委陳琬惠、柯辦發言人吳怡萱、民眾黨發言人李頂立昨(9日)舉行「包袱戰隊，賴清德欲收服派系爭議一起扛？」記者會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問，是否19日誓師大會將宣布副手為鄒開蓮。吳怡萱回應，目前還是在野整合階段，當初會提到副手，是因為在參選進程上，黃珊珊對於每件事情會做最好安排，因此必須有時間表排程。

吳怡萱表示，誓師大會活動當天是否公布副手，現在還沒看到相關流程，如果真的有，會再跟大眾報告。

李頂立表示，19日的誓師大會主題是「Team KP」，KP隊的人都會出現，該出現的人就會出現。
柯文哲
誓師大會
鄒開蓮
民眾黨
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更新時間 : 2023-11-10 12:43 GMT+08:00

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