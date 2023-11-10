台北插畫藝術節快閃店　酉鬼啤酒限定款首度亮相

台北插畫藝術節自2018年起，每年舉辦，為插畫藝術創造了一個展示與交流的平台。今年，藝術節與新北五股的精釀小酒廠酉鬼啤酒聯手，於誠品生活eslite spectrum南西店 4F推出《宇宙高校 Cosmos High》快閃店，不僅呈現獨特的插畫藝術，更將藝術與啤酒完美結合，帶給消費者視覺與味覺的雙重享受。

酉鬼啤酒為此次活動特別釀造了名為「百香與茉莉 Cold IPA」的限定款啤酒，由李冠王真LIKUANZHEN與唐葫蘆姑娘繪製兩款獨特酒標。這款以手搖飲為靈感所釀造的啤酒將於《宇宙高校 Cosmos High》快閃店搶先販售，讓消費者在欣賞插畫藝術的同時，品味到獨特的精釀啤酒。

李冠王真自2020年開始數位插畫創作，以獨特的風格和深刻的主題吸引了眾多粉絲。他的最新系列「Cosmos High 宇宙高校」以簡單可愛的星座女孩為主題，旨在拉近玄學與人之間的距離，並將這個系列帶到了《宇宙高校 Cosmos High》快閃店，讓更多人能親近並感受到插畫藝術的魅力。

《宇宙高校 Cosmos High》快閃店不僅是一次藝術與啤酒的交融，也是一次藝術家、精釀酒廠和消費者之間的交流。活動自2023年11月1日至11月15日，歡迎所有對藝術和啤酒感興趣的朋友踴躍參與，共同探索藝術與生活的無限可能。

活動詳情

日期：2023.11.1 (Wed) - 11.15 (Tue)

地點：誠品生活 eslite spectrum 南西店 4F

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