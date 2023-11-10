台灣法國電影動畫中心建立官方合作關係　維護創作及傳播自由

為加深臺灣與法國影視產業的合作與交流，「法國國家電影與動畫中心」（Centre national du cinéma et de l'image animée，簡稱 CNC）與文化內容策進院（文策院）於 9 日的「TCCF 創意內容大會」中，簽署「合作意向書」（MOU），將於 TCCF 閉幕典禮中，頒出金額三萬美金的最大獎「TAICCA X CNC AWARD」。

「 TCCF 創意內容大會」記者會中，CNC 董事長多明尼克．布東納與文策院董事長蔡嘉駿正式簽署合作意向書。雙方同意將在維護創作自由與傳播自由的基礎下，為產業提供支持，也將協力臺法之間的國際合製與傳播，擴大雙方文化內容在國際間的影響力。

法國在台協會主任巴黎思（Franck Paris）致詞時表示，今日簽署的合作意向書對法國與臺灣來說都非常重要，因為雙方擁有相同的文化包容與多元性，透過攜手合作，能在文化創意產業邁向領先地位。法國是臺灣的最佳夥伴，也會持續支持臺灣，維護民主軟實力。

CNC 董事長多明尼克．布東納致詞時指出，臺灣現在是亞洲的重要合作夥伴，在短短四年間，文策院成為一個強大的組織，也獲得國際認可。這份 MOU 是雙方密切交流與合作的成果，透過保護知識財產權，讓創作能傳達臺灣與法國的敘事和獨特性。

文策院董事長蔡嘉駿於致詞中表示，創作自由與多樣性，是臺灣與法國共有的價值與信念，雙方也在這個基礎上建立起特別的連結。文策院這次與 CNC 簽署合作意向書，是一個里程碑，希望為臺法的影視產業締造更深更廣的合作機會，也希望促進產業發展、讓專業人才創作出國際級的作品。

在合作意向書中，CNC 與文策院將有四個面向上的合作：第一為「新銳人才培育」，雙方將採取行動支持年輕創作者，亦鼓勵臺法影視人才相互交流瞭解；第二為「創作自由」，雙方皆認同人權是創作的基石，特別是表達和創作的自由，也將共同採取措施，強調創作自由和傳播自由的重要性。

第三為「數位內容創作」，雙方已於數位內容的創作領域有一定累積與交流成果，如「台法沉浸式內容駐村計畫（Villa Formose Immersive）」，未來也將持續於數位內容的創作領域展開長期合作，促成電競遊戲領域的合作；第四為「國際合製」，由於 CNC 有豐富的國際合製經驗，將協助文策院優化相關機制，並持續支持文策院與法國里爾劇集展（Séries Mania）的合作關係，未來也將組織更多合作專案。

文策院也和 CNC 攜手，於 TCCF 期間，頒發金額三萬美金的最大獎「TAICCA X CNC AWARD」，由參與提案大會的國際買家，從入選 TCCF「Project to Screen」單元的所有企劃案中選出獲獎者，於閉幕典禮頒發獎項。

CNC 前身為法國「國家電影中心」，創立於 1946 年 10 月 25 日，隸屬於法國文化部，為具有法人資格和財政自主權的法國公共行政機構，目的為促進法國影視創作與傳播。文化內容策進院為文化部監督之行政法人組織，目的為提升文化內容之應用及產業化，促進文化創意產業發展。雙方此次的合作，不僅涵蓋電影、XR、電視劇集、動畫等領域的共同創作，也包含影視與和圖像動畫等領域的機構合作，促進臺法文化內容產業的交流與發展。