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JPEX加密貨幣涉詐騙 台灣合夥人150萬元交保

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/09 21:05
虛擬貨幣示意圖。（圖／pixabay）

虛擬貨幣示意圖。（圖／pixabay）

境外加密貨幣交易所JPEX涉詐騙，香港警方調查中，傳出台灣也有投資人受害。台北地檢署昨（8）日約談台灣區合夥人張姓男子到案，訊後聲請羈押禁見。台北地方法院今（9）日裁定張男新台幣150萬元交保、限制出境及出海。

中央社報導，檢調獲報指出，張姓男子等人於今年6月起涉嫌鼓吹民眾投資虛擬貨幣JTC幣等金融商品，並以顯不相當的報酬向不特定人招攬投資及收受款項。

台北地檢署昨日指揮調查局台北市調查處執行搜索9處所，並約談張男等4人到案。檢察官漏夜複訊後，認定張男與施姓講師涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌重大，向法院聲押禁見，劉姓被告新台幣5萬元交保，1人請回。JPEX台灣登記負責人牛姓男子無保請回。

台北地方法院審理後，認為張男沒有任何前案紀錄，有30萬美元的投資於平台無法出金，有正當工作，且依目前事證，尚難認張男為本案角色分工上的上層角色而所知應屬有限，裁定150萬元交保，並限制住居、出境、出海，則無羈押之必要。北院也裁定施男新台幣50萬元交保，可抗告。

而曾擔任JPEX台灣區代言人的藝人陳零九，檢察官日前依證人身分約談到案，訊後諭令無保請回。有受害民眾對陳零九提告涉嫌違反銀行法等罪。

陳零九經紀人今天表示，上週已經有再次去警局就民眾提告的部分去做說明，也一樣提供所有證據給警方，基於偵查不公開，無法透露相關訊息。

外傳他的代言費高達新台幣千萬元，陳零九日前出席活動時受訪說，只有收到部分款項，但我投資在這平台的，已超過代言費，透露資產損失約15%。

自由時報報導，香港證監會9月點名JPEX違反監管規定，隨即爆發該平台出金困難、轉移資產等疑似詐欺爭議，逾2千人向港警報案，涉詐金額估達15億港幣（約新臺幣61億餘元）；今年9月26日至28日，港、澳警方聯合查緝，凍結其近1億港元資金，港星張智霖也因代言而被約談。
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