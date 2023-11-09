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本週五午後東北季風增強 下週一、二最冷北台灣19度 下週五再降溫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/09 20:41
中央氣象署表示，明（10）日午後鋒面通過及東北季風增強，北台灣轉濕涼。（圖／中央社）

中央氣象署表示，明（10）日午後鋒面通過及東北季風增強，北台灣轉濕涼。（圖／中央社）

中央氣象署表示，明（10）日午後鋒面通過及東北季風增強，北台灣轉濕涼；11日至14日逐日降溫，下週一、二（13日、14日）最冷，北台灣低溫約攝氏19度，局部地區會更低。

氣象署表示，今（9）日台灣附近吹東南風，各地為晴到多雲、穩定的天氣，各地高溫來到30度以上。

明天上午天氣穩定、溫度仍偏高，各地為多雲到晴，不過中午過後鋒面通過，隨後東北季風增強，夜晚低溫各地普遍為22至24度。

此外，迎風面的北部及東半部雲量增多、轉為短暫陣雨的天氣，其中基隆北海岸及東北部山區降雨較明顯，中南部地區天氣變化較小，大多仍為多雲到晴，午後在山區有零星短暫陣雨。

週六至下週二（11日至14日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；六日兩天迎風面水氣較多，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，且有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一、二水氣稍減少，不過北臺灣低溫再進一步下降，普遍為19、20度左右，局部溫度會更低一些。

本週五午後東北季風增強 下週一、二最冷北台灣19度 下週五再降溫

下週三（15日）東北季風減弱，下週五起（17日至19日）東北季風再度增強影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

至於在空品方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，10日上午環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物易累積，清晨至上午雲嘉南以北局部地區可能達橘色提醒等級；下午起鋒面通過及東北季風增強，迎風面擴散條件轉佳，南部仍位於下風處，污染物易累積。
東北季風
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濕涼
降溫
中央氣象署

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