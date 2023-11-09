60歲女性也列入徵兵對象　烏克蘭為解決缺兵取消多種限制

烏俄戰爭開打至今已過20多個月，烏克蘭為解決兵力不足問題，正推動可徵召更多女性的方案。

美國紐約時報（NYT）報導，在遭俄羅斯入侵後，烏克蘭逐漸取消女性入伍年齡及軍務等諸多限制。烏克蘭女性現在可擔任機槍手、狙擊手、坦克兵、卡車司機等，入伍年齡上限也從原來的40歲提高到與男性相同的60歲。

另外，雖然女性並非義務徵兵對象，但自10月1日起，所有醫師、護理師、藥劑師等，凡是接受過醫療教育訓練的女性，皆列為徵兵對象，須登記服兵役。

在戰爭初期，烏克蘭女性大多是作為準軍事成員參與戰鬥，但現在作為正規軍人投入作戰的規模正在擴大。

報導指出，與俄羅斯入侵前的2021年相比，烏克蘭服兵役的女性增加了約40%，達4萬3千人。烏克蘭國防部表示，其中一部分人正在東南部前線實際作戰。

烏克蘭的總人口為約3700萬名，甚至不到俄羅斯逾1億4千萬名人口的3分之1，烏克蘭只好擴大徵兵，男性自今年8月開始，患有無症狀肺結核病、愛滋病、肺炎等的患者，也被列入徵兵對象。

隨著女性服兵役人數擴大，為女性提供軍事訓練的志願服務團體也開始活躍起來。一名參與訓練的46歲女子說道，任何人都不想在戰壕裡戰鬥，但如果不是她，誰會來做呢？

在戰爭後，女性做為無人機飛行員的潛力也被認可，讓他們在戰爭中變得越來越重要，因在無人機操控方面，並不受男女身理上差異的影響。

一名去年畢業於醫學大學、必須登記服兵役的24歲女性，也參與了志工服務團體所提供的無人機操控訓練，她表示，因為有可能被召集到軍隊，所以她想先掌握在前線可使用的技術。