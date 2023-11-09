Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

憂鬱人口破百萬 女性為男性2倍 諮商師籲「三不三要」避免將對方越推越遠

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/11/09 18:17
戴愛玲(中)與台北市珍愛扶輪社社長何文玉(右)、肯愛社會服務協會秘書長蘇禾(左)一同推動「陪伴天使計劃」。(圖／台北市珍愛扶輪社X肯愛協會...

戴愛玲(中)與台北市珍愛扶輪社社長何文玉(右)、肯愛社會服務協會秘書長蘇禾(左)一同推動「陪伴天使計劃」。(圖／台北市珍愛扶輪社X肯愛協會...

據全球統計，憂鬱症大概佔全世界人口的3%，而女性罹患憂鬱症是男性的2倍，在台灣約每四位女性就有一人感到憂鬱，而女性憂鬱時最希望「伴侶」和「閨密」陪伴。諮商心理師吳孟眞建議，陪伴有「三不三要」原則，不要急著給建議，應要多耐心傾聽，必要時也可尋求專業資源協助。

台灣憂鬱症人口已突破百萬，成為嚴重的健康與社會議題，尤其女性若有憂鬱情況，不只影響自身身心健康，還會影響家庭和小孩。有鑑於此，台北市珍愛扶輪社攜手肯愛社會服務協會，今舉辦「讓愛9.999讓我陪你999」公益活動，公布「台灣女性憂鬱調大查」結果，並發起「陪伴天使計畫」，推廣全民陪伴訓練，「陪伴天使計畫」需要社會大眾的支持與參與。

根據調查結果，在1117份的調查問券統計中顯示，24%的女性有憂鬱傾向，等於將近每四位女性就有一人感到憂鬱；最容易讓女性感到憂鬱的人生階段是更年期，其次為懷孕期(含產前產後)和中年期。

造成憂鬱的前三大主因分別為「健康」、「經濟」和「自我認同」，以年齡層來看，年輕世代(29歲以下)對「自我認同」最困擾，尤其是19歲以下青少女41% 因「自我認同」感到憂鬱；中青世代(30-49歲)對「經濟壓力」最有感、橘世代(50歲以上)則受「健康」因素影響最大。

調查中數據顯示，女性憂鬱時有4成受訪者絕對不會讓父母知道；有2成女性憂鬱時不會說，其中19歲以下族群最明顯的是，有3成年輕族群不願意讓人知道。另外，在女性憂鬱時最希望什麼人陪伴這個項目中發現，女性希望「伴侶」陪伴最多，其次為「閨密」；而19歲以下族群則以「都不要人陪伴」最多(35.29%)，引起關注。

另外，女性最愛的兩大減壓法為「運動」和「找人聊」，但各年齡層減壓方式大不同；橘世代(50歲以上)最愛「運動」減壓、20-49歲女性偏好「找人聊」、19歲以下女性最愛「聽音樂」舒壓。而女性偏好的三大憂鬱治療法則分別為「心理諮商」、「自然療法」和「看西醫」。

諮商心理師吳孟眞提醒陪伴有「三不三要」原則，不要簡化處境、不要急著下論斷、不急著給建議。反之，三要原則—要有傾聽的耐心、要試圖更多理解、要找資源協助。學會正確的陪伴方式，可提供憂鬱症憂友心理支援，也可以避免踩雷，反將對方越推越遠。

吳孟眞表示，很多人為了儘快使對方情緒緩和下來，而用「別想太多」、「其實沒那麼嚴重」等話語來回應，其實並不是最適當的反應；還沒有完全理解就給予建議，也只會讓對方覺得你不懂她，比較恰當的回應是「有沒有什麼是我可以為你做的？」。多聆聽、多理解，會讓對方感覺自己不孤單。

如果發現對方憂鬱情緒持續一段時間沒改善，建議除了找支持系統（家人、朋友的幫忙），也可尋求專業的心理諮商或身心科的協助。

針對調查結果，3成年輕世代憂鬱時不願意或不敢讓人知道，且超過3成女性憂鬱時最希望得到伴侶的陪伴等諸多現象，長年服務憂友的肯愛協會提出「三大呼籲、一個邀請」。

肯愛協會秘書長蘇禾表示，由於年輕世代憂鬱時不願意或不敢讓人知道，呼籲年輕族群善用科技心理諮商工具，可以利用線上或APP尋求心理諮商；而由於中青世代最希望伴侶陪伴，肯愛則呼籲中青世代伴侶可以多協助日常家務，在協助中提供心靈支援與減輕勞務負擔，不失為有效方式；另外也呼籲橘世代的憂友可透過社交式運動，利用運動與人際互動，提升身心健康。
憂鬱症
女性健康
珍愛扶輪社
肯愛社會服務協會
心理諮商
負面情緒

相關新聞

ChatGPT診斷憂鬱症？研究：較無性別、階級偏見但不能取代醫生
ChatGPT診斷憂鬱症？研究：較無性別、階級偏見但不能取代醫生
2023/10/17 13:01
思覺失調症發病前有徵兆 治療要趁早 健保給付「長效針劑」可保護腦部、降低復發率
思覺失調症發病前有徵兆 治療要趁早 健保給付「長效針劑」可保護腦部、降低復發率
2023/09/28 16:26
有苦難言好傷「心」！加拿大研究：職場壓力大、不得志的男性心臟疾病風險增2倍
有苦難言好傷「心」！加拿大研究：職場壓力大、不得志的男性心臟疾病風險增2倍
2023/09/26 14:42
青少年出現自傷、憂鬱情形該怎麼辦？醫：傾聽取代指責 鼓勵孩子表達負面情緒
青少年出現自傷、憂鬱情形該怎麼辦？醫：傾聽取代指責 鼓勵孩子表達負面情緒
2023/09/22 11:39
汽水、糖果等超加工食品好吃又方便 研究：攝入過多將增加抑鬱症風險
汽水、糖果等超加工食品好吃又方便 研究：攝入過多將增加抑鬱症風險
2023/09/21 16:07

更新時間 : 2023-11-09 21:43 GMT+08:00

最受歡迎

知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
更新【道歉影片】台灣新北檢警查大麻　網紅Joeman、蕾拉湯宇夫妻 3人訊後無保釋回
更新【道歉影片】台灣新北檢警查大麻　網紅Joeman、蕾拉湯宇夫妻 3人訊後無保釋回
解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」
解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？