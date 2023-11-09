憂鬱人口破百萬 女性為男性2倍 諮商師籲「三不三要」避免將對方越推越遠

據全球統計，憂鬱症大概佔全世界人口的3%，而女性罹患憂鬱症是男性的2倍，在台灣約每四位女性就有一人感到憂鬱，而女性憂鬱時最希望「伴侶」和「閨密」陪伴。諮商心理師吳孟眞建議，陪伴有「三不三要」原則，不要急著給建議，應要多耐心傾聽，必要時也可尋求專業資源協助。

台灣憂鬱症人口已突破百萬，成為嚴重的健康與社會議題，尤其女性若有憂鬱情況，不只影響自身身心健康，還會影響家庭和小孩。有鑑於此，台北市珍愛扶輪社攜手肯愛社會服務協會，今舉辦「讓愛9.999讓我陪你999」公益活動，公布「台灣女性憂鬱調大查」結果，並發起「陪伴天使計畫」，推廣全民陪伴訓練，「陪伴天使計畫」需要社會大眾的支持與參與。

根據調查結果，在1117份的調查問券統計中顯示，24%的女性有憂鬱傾向，等於將近每四位女性就有一人感到憂鬱；最容易讓女性感到憂鬱的人生階段是更年期，其次為懷孕期(含產前產後)和中年期。

造成憂鬱的前三大主因分別為「健康」、「經濟」和「自我認同」，以年齡層來看，年輕世代(29歲以下)對「自我認同」最困擾，尤其是19歲以下青少女41% 因「自我認同」感到憂鬱；中青世代(30-49歲)對「經濟壓力」最有感、橘世代(50歲以上)則受「健康」因素影響最大。

調查中數據顯示，女性憂鬱時有4成受訪者絕對不會讓父母知道；有2成女性憂鬱時不會說，其中19歲以下族群最明顯的是，有3成年輕族群不願意讓人知道。另外，在女性憂鬱時最希望什麼人陪伴這個項目中發現，女性希望「伴侶」陪伴最多，其次為「閨密」；而19歲以下族群則以「都不要人陪伴」最多(35.29%)，引起關注。

另外，女性最愛的兩大減壓法為「運動」和「找人聊」，但各年齡層減壓方式大不同；橘世代(50歲以上)最愛「運動」減壓、20-49歲女性偏好「找人聊」、19歲以下女性最愛「聽音樂」舒壓。而女性偏好的三大憂鬱治療法則分別為「心理諮商」、「自然療法」和「看西醫」。

諮商心理師吳孟眞提醒陪伴有「三不三要」原則，不要簡化處境、不要急著下論斷、不急著給建議。反之，三要原則—要有傾聽的耐心、要試圖更多理解、要找資源協助。學會正確的陪伴方式，可提供憂鬱症憂友心理支援，也可以避免踩雷，反將對方越推越遠。

吳孟眞表示，很多人為了儘快使對方情緒緩和下來，而用「別想太多」、「其實沒那麼嚴重」等話語來回應，其實並不是最適當的反應；還沒有完全理解就給予建議，也只會讓對方覺得你不懂她，比較恰當的回應是「有沒有什麼是我可以為你做的？」。多聆聽、多理解，會讓對方感覺自己不孤單。

如果發現對方憂鬱情緒持續一段時間沒改善，建議除了找支持系統（家人、朋友的幫忙），也可尋求專業的心理諮商或身心科的協助。

針對調查結果，3成年輕世代憂鬱時不願意或不敢讓人知道，且超過3成女性憂鬱時最希望得到伴侶的陪伴等諸多現象，長年服務憂友的肯愛協會提出「三大呼籲、一個邀請」。

肯愛協會秘書長蘇禾表示，由於年輕世代憂鬱時不願意或不敢讓人知道，呼籲年輕族群善用科技心理諮商工具，可以利用線上或APP尋求心理諮商；而由於中青世代最希望伴侶陪伴，肯愛則呼籲中青世代伴侶可以多協助日常家務，在協助中提供心靈支援與減輕勞務負擔，不失為有效方式；另外也呼籲橘世代的憂友可透過社交式運動，利用運動與人際互動，提升身心健康。