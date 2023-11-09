臺灣教育科技展 新北數位學習 引領前行

「112年資訊月暨臺灣教育科技展」今(9)日至1 2日在臺北世貿一館隆重登場，新北市教育局以「新北數位學習 引領前行」為參展主軸，匯集全市48所數位學習深耕學校，近30 0位智慧教育推手齊聚，每日提供不同主題的數位學習活動， 呈現新北智慧學習的豐碩饗宴。同時，展覽期間教育部將頒發112 年推動數位學習績優教案徵選獎項，新北市獲獎件數全國最多； 昌福國小呂聰賢老師更獲頒教育部「112年傑出資訊人才獎」， 實至名歸。

教育局指出，新北市在教育科技展中展示「教育大數據平臺」及「 新北校園通APP」功能體驗，展現智慧校園推動成果。 學校可透過教育大數據平臺收集學生學習資料，分析學生學習狀況， 提供教師精準教學，讓師生了解如何運用大數據提升教學成效； 此外，新北校園通APP是全國唯一獲「雲端物聯網創新應用獎」 的教育類APP，下載人次已超過56萬人， 從幼兒園到高中職學生、老師、家長都能使用， 提供家長線上辦理學生請假、電子成績單查詢、學雜費數位支付等2 4項校務功能，使用介面簡單易懂、操作方便，滿足親師生需求， 讓民眾使用平板手機就能輕鬆暢遊智慧校園。

本次參展學校以AI科技及沉浸式學習體驗，結合雙語、自然、 藝術及在地特色等，展現各校數位學習推動成果。樹人家商以3D虛 擬實境，打造出一比一的擬真生活場景，利用VR頭盔， 讓參與民眾宛如置身真實世界，創造出浸潤式的全英語學習環境；北 新國小則在展場中建置「LIVE直錄播空間」， 結合碧潭堰整建工程及打造洄游魚類生態廊道新聞講稿， 由民眾化身為主播播報新聞，現場體驗播報新聞的樂趣。

此外，展覽活動上將進行「數位學習績優教案徵選結果」頒獎， 新北市獲獎件數共計9件，全國最多，PBL組亦為全國獲獎最多！ 榮獲特優教案的仁愛國小陳秀蕙老師表示， 以實驗操作為主的自然課中，數位工具使學習效率更好！『 太陽的位置變化』教案，學生可用平板操作太陽測量師APP， 發現太陽移動規律。 希望這份教案能讓更多人能享受自主學習的樂趣。

昌福國小呂聰賢老師，獲頒112年資訊月「傑出資訊人才獎」， 可說是實至名歸。呂老師在YouTube成立個人教學頻道， 無償教導大家各種軟體操作技巧，共累計8,100部影片、4萬多 人訂閱、觀看次數更超過1,147萬次， 嘉惠全國所有教育及資訊人員，對於不熟悉的老師來說， 是茫茫大海中的燈塔。

教育局強調，新北市攜手國立臺灣師範大學首創「 大數據辦學分析系統」，各校可由大數據資料庫分析， 清楚了解學生科目興趣、分析會考成績及體適能表現等， 量身訂做專屬學校的教育特色，實現「以學生為中心，為幸福而教」 的願景。

北新國小展示直錄播教室讓學生擔任小主播播報新聞。(圖/新北市教育局)

學生現場體驗青山中小學走讀水返腳VR活動。(圖/新北市教育局)

新北市匯集48所智慧學習深耕學校共同參與2023教育科技展。(圖/新北市教育局)