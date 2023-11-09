臺灣教育科技展 新北數位學習 引領前行

「112年資訊月暨臺灣教育科技展」今(9)日至12日在臺北世貿一館隆重登場，新北市教育局以「新北數位學習 引領前行」為參展主軸，匯集全市48所數位學習深耕學校，近300位智慧教育推手齊聚，每日提供不同主題的數位學習活動，呈現新北智慧學習的豐碩饗宴。同時，展覽期間教育部將頒發112年推動數位學習績優教案徵選獎項，新北市獲獎件數全國最多；昌福國小呂聰賢老師更獲頒教育部「112年傑出資訊人才獎」，實至名歸。
教育局指出，新北市在教育科技展中展示「教育大數據平臺」及「新北校園通APP」功能體驗，展現智慧校園推動成果。學校可透過教育大數據平臺收集學生學習資料，分析學生學習狀況，提供教師精準教學，讓師生了解如何運用大數據提升教學成效；此外，新北校園通APP是全國唯一獲「雲端物聯網創新應用獎」的教育類APP，下載人次已超過56萬人，從幼兒園到高中職學生、老師、家長都能使用，提供家長線上辦理學生請假、電子成績單查詢、學雜費數位支付等24項校務功能，使用介面簡單易懂、操作方便，滿足親師生需求，讓民眾使用平板手機就能輕鬆暢遊智慧校園。
本次參展學校以AI科技及沉浸式學習體驗，結合雙語、自然、藝術及在地特色等，展現各校數位學習推動成果。樹人家商以3D虛擬實境，打造出一比一的擬真生活場景，利用VR頭盔，讓參與民眾宛如置身真實世界，創造出浸潤式的全英語學習環境；北新國小則在展場中建置「LIVE直錄播空間」，結合碧潭堰整建工程及打造洄游魚類生態廊道新聞講稿，由民眾化身為主播播報新聞，現場體驗播報新聞的樂趣。
此外，展覽活動上將進行「數位學習績優教案徵選結果」頒獎，新北市獲獎件數共計9件，全國最多，PBL組亦為全國獲獎最多！榮獲特優教案的仁愛國小陳秀蕙老師表示，以實驗操作為主的自然課中，數位工具使學習效率更好！『太陽的位置變化』教案，學生可用平板操作太陽測量師APP，發現太陽移動規律。希望這份教案能讓更多人能享受自主學習的樂趣。
昌福國小呂聰賢老師，獲頒112年資訊月「傑出資訊人才獎」，可說是實至名歸。呂老師在YouTube成立個人教學頻道，無償教導大家各種軟體操作技巧，共累計8,100部影片、4萬多人訂閱、觀看次數更超過1,147萬次，嘉惠全國所有教育及資訊人員，對於不熟悉的老師來說，是茫茫大海中的燈塔。
教育局強調，新北市攜手國立臺灣師範大學首創「大數據辦學分析系統」，各校可由大數據資料庫分析，清楚了解學生科目興趣、分析會考成績及體適能表現等，量身訂做專屬學校的教育特色，實現「以學生為中心，為幸福而教」的願景。
北新國小展示直錄播教室讓學生擔任小主播播報新聞。(圖/新北市教育局)
學生現場體驗青山中小學走讀水返腳VR活動。(圖/新北市教育局)
新北市匯集48所智慧學習深耕學校共同參與2023教育科技展。(圖/新北市教育局)