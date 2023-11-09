感恩饗宴! 台南大員皇冠假日酒店11/15前「火雞禮籃」享9折

搶攻年終歲末美食餐飲商機，來自西方的兩大傳統節日-感恩節與聖誕節，按照節日習俗，正是與家人歡聚，親友同樂共享大餐的溫馨時刻，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳即日起至2022年12月29日止，開放「火雞禮籃」預購，11月15日前享早鳥9折優惠，豪氣大方的火雞禮籃，是多人派對聚餐的絕佳選擇，帶來視覺與味覺的豐盛饗宴。

迎來歲末感恩與聖誕節，不能少了充滿儀式感的溫馨盛宴。台南大員皇冠假日酒店元素餐廳每年的「火雞禮籃」一直深受消費者青睞，是感恩節、聖誕節，是餐桌上必備的應景感恩聖誕大餐。重達5.5公斤的火雞，烹煮過程相當繁瑣費時，先用各式香料均勻塗抹全火雞，肚子內也塞滿香料，醃製24小時後，用140度溫度蒸烤火雞80分鐘，以蒸的方式鎖住肉汁，烤的過程讓表面呈現金黃色即可完成。經過一個多小時的細心蒸烤，火雞風味原始封存，金黃油亮、光滑飽滿的色澤閃耀奪目，香氣濃郁、軟嫩多汁，搭配主廚特製「紅莓醬」或是白蘭地熬製的「雞胗醬」，讓火雞大餐吃出多層次的風味。

「火雞禮籃」內含以香草火雞麵包餡、蜜栗子、孢子甘藍、甜薯、南瓜派、胗味肉汁、小紅莓醬、艾莎貝粉紅氣泡酒1瓶。每組3,980元，適合6-8人共同享用，主廚精心特製，禮籃大方體面，滿滿心意讓您與家人共享歲末豐收的溫馨時光。即日起開放預購至2023年12月29日止，11月15日前早鳥享9折優惠價3,582元，最後取貨日是12月31日。今年讓五星主廚為您增添聚會的美味！預購火雞禮籃專線06-512-1807。

另外，如果小家庭無法預訂一整隻火雞禮籃的話，也可以到元素餐大啖火雞感受一下過節氣氛，11月23日(四)晚餐、12月24日平安夜與12月25日聖誕節元素餐廳晚餐時段有火雞饗宴。元素餐廳11-12月主打「眾望所鮭」鮭魚吃到飽、紅白酒與生啤酒暢飲等，多樣中西日式佳餚自助餐點，任您嚐味。元素餐廳訂位專線06-512-1807。溫馨提醒: 禁止酒駕，未成年請勿飲酒。