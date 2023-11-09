Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

感恩饗宴! 台南大員皇冠假日酒店11/15前「火雞禮籃」享9折

By 台灣英文新聞
2023/11/09 17:56
火雞禮籃（圖／台南大員皇冠假日酒店）
火雞禮籃（圖／台南大員皇冠假日酒店）

火雞禮籃（圖／台南大員皇冠假日酒店）

火雞禮籃（圖／台南大員皇冠假日酒店）

搶攻年終歲末美食餐飲商機，來自西方的兩大傳統節日-感恩節與聖誕節，按照節日習俗，正是與家人歡聚，親友同樂共享大餐的溫馨時刻，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳即日起至2022年12月29日止，開放「火雞禮籃」預購，11月15日前享早鳥9折優惠，豪氣大方的火雞禮籃，是多人派對聚餐的絕佳選擇，帶來視覺與味覺的豐盛饗宴。

迎來歲末感恩與聖誕節，不能少了充滿儀式感的溫馨盛宴。台南大員皇冠假日酒店元素餐廳每年的「火雞禮籃」一直深受消費者青睞，是感恩節、聖誕節，是餐桌上必備的應景感恩聖誕大餐。重達5.5公斤的火雞，烹煮過程相當繁瑣費時，先用各式香料均勻塗抹全火雞，肚子內也塞滿香料，醃製24小時後，用140度溫度蒸烤火雞80分鐘，以蒸的方式鎖住肉汁，烤的過程讓表面呈現金黃色即可完成。經過一個多小時的細心蒸烤，火雞風味原始封存，金黃油亮、光滑飽滿的色澤閃耀奪目，香氣濃郁、軟嫩多汁，搭配主廚特製「紅莓醬」或是白蘭地熬製的「雞胗醬」，讓火雞大餐吃出多層次的風味。

「火雞禮籃」內含以香草火雞麵包餡、蜜栗子、孢子甘藍、甜薯、南瓜派、胗味肉汁、小紅莓醬、艾莎貝粉紅氣泡酒1瓶。每組3,980元，適合6-8人共同享用，主廚精心特製，禮籃大方體面，滿滿心意讓您與家人共享歲末豐收的溫馨時光。即日起開放預購至2023年12月29日止，11月15日前早鳥享9折優惠價3,582元，最後取貨日是12月31日。今年讓五星主廚為您增添聚會的美味！預購火雞禮籃專線06-512-1807。

另外，如果小家庭無法預訂一整隻火雞禮籃的話，也可以到元素餐大啖火雞感受一下過節氣氛，11月23日(四)晚餐、12月24日平安夜與12月25日聖誕節元素餐廳晚餐時段有火雞饗宴。元素餐廳11-12月主打「眾望所鮭」鮭魚吃到飽、紅白酒與生啤酒暢飲等，多樣中西日式佳餚自助餐點，任您嚐味。元素餐廳訂位專線06-512-1807。溫馨提醒: 禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

更新時間 : 2023-11-09 21:42 GMT+08:00

最受歡迎

知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
更新【道歉影片】台灣新北檢警查大麻　網紅Joeman、蕾拉湯宇夫妻 3人訊後無保釋回
更新【道歉影片】台灣新北檢警查大麻　網紅Joeman、蕾拉湯宇夫妻 3人訊後無保釋回
解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」
解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？