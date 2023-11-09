Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

富邦證券榮獲第十七屆金彝獎「傑出ESG永續獎」、「傑出證券人才獎」

以ESG策略推動業務發展、深化公司治理 獲外界高度肯定

By 台灣英文新聞
2023/11/09 17:54
富邦證券在金彝獎團體獎項中奪下「傑出ESG永續獎」，代表富邦證券以ESG策略推動各項業務、深化公司治理成效，獲高度肯定。富邦證券執行副總經...

富邦證券在金彝獎團體獎項中奪下「傑出ESG永續獎」，代表富邦證券以ESG策略推動各項業務、深化公司治理成效，獲高度肯定。富邦證券執行副總經...

兩年一度的金彝獎是台灣證券業的最高榮譽獎項，富邦證券今（8）日在第十七屆金彝獎團體獎項中奪下「傑出ESG永續獎」，為證券業首家獲此殊榮的業者，同時富邦證券副總經理施伯承獲頒「傑出證券人才獎」。加上本月初榮獲由證交所頒發的「111年機構投資人盡職治理資訊揭露優良券商」，凸顯富邦證券以ESG策略推動各項業務，以及深化公司治理的成效，獲外界高度肯定。

富邦證券依循金控ESG永續願景藍圖，以「永續」為核心，擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略與重要工作計畫，並設定量化目標追蹤達成情況。富邦證券於2020年7月成立ESG執行小組，由總經理親自擔任執行長，推動永續策略與計畫的執行；今年更於董事會轄下設立永續發展委員會，訂定永續發展策略及督導永續經營事項，每季向董事會呈報ESG執行成效，顯見公司高度重視永續發展，並持續以具體行動及作為落實永續經營。

富邦證券董事長程明乾表示，公司將永續經營理念與核心業務結合，透過資金力量引導企業重視永續發展，協助企業進行綠色轉型，亦積極與被投資公司互動，發揮機構投資人影響力，因此也於本月獲頒「111年機構投資人盡職治理資訊揭露優良券商」之肯定。此外，富邦證券更攜手投資人重視永續投資，今年7月領先同業推出整合性「ESG專區」，提供包括台股、美股、海外債及基金等四大投資商品ESG評分，滿足企業及投資人追求「投資」與「永續」共好下之金融需求。

除了對外倡議永續影響力外，富邦證券也積極將永續培力內化，2022年起推動全員必修之ESG培力課程，內容包含國際永續的要求與趨勢、金融業在ESG的角色與永續金融影響力等。同仁亦跟隨公司腳步，持續精進永續專業，今年首批報考同仁全數取得「永續金融管理師」證照。

「傑出證券人才獎」得主施伯承，致力提供以客戶為核心的財管商品服務，並率領團隊強化商品規劃，協助客戶掌握市場趨勢與脈動；同時積極落實普惠金融理念，長期關注各族群客戶的投資需求，在相關業務的推動上均著力甚深，自人才濟濟的證券同業主管中脫穎而出。

富邦證券榮獲第十七屆金彝獎「傑出ESG永續獎」、「傑出證券人才獎」

富邦證券副總經理施伯承(左二)獲金彝獎之「傑出證券人才獎」。（圖／富邦金控）

更新時間 : 2023-11-09 21:42 GMT+08:00

最受歡迎

知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
知名兩岸政治評論家范疇病逝享壽68歲　生前力推「台灣學」
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
遊南韓注意！「臭蟲」現蹤引全國民眾恐慌　被咬到將造成嚴重搔癢
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
臭蟲橫行南韓 專家示警傳播至香港風險高 最愛藏匿在行李箱 防蟲3招一次看
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
演出Netflix韓劇「我的女神室友斗娜」獲好評　穿著、說話方式皆為秀智個人小巧思
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
英特爾執行長季辛格台灣演說：AI個人電腦是重要轉捩點•兩年內搶先出貨逾1億台
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
精選展品！台灣首屆南島藝術三年展　最大型機械裝置《想家》佇立溪邊成游子燈塔
更新【道歉影片】台灣新北檢警查大麻　網紅Joeman、蕾拉湯宇夫妻 3人訊後無保釋回
更新【道歉影片】台灣新北檢警查大麻　網紅Joeman、蕾拉湯宇夫妻 3人訊後無保釋回
解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」
解放軍準備好了嗎？中國對台作戰 後勤恐成「雷區」
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？
【以巴衝突的百年心結】加薩走廊、西岸、巴勒斯坦、哈瑪斯　這些名詞代表何種意義？