富邦證券榮獲第十七屆金彝獎「傑出ESG永續獎」、「傑出證券人才獎」

兩年一度的金彝獎是台灣證券業的最高榮譽獎項，富邦證券今（8） 日在第十七屆金彝獎團體獎項中奪下「傑出ESG永續獎」， 為證券業首家獲此殊榮的業者，同時富邦證券副總經理施伯承獲頒「 傑出證券人才獎」。加上本月初榮獲由證交所頒發的「111年機構 投資人盡職治理資訊揭露優良券商」，凸顯富邦證券以ESG策略推 動各項業務，以及深化公司治理的成效，獲外界高度肯定。

富邦證券依循金控ESG永續願景藍圖，以「永續」為核心，擬定「 低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略與重要工作計畫， 並設定量化目標追蹤達成情況。富邦證券於2020年7月成立ES G執行小組，由總經理親自擔任執行長， 推動永續策略與計畫的執行； 今年更於董事會轄下設立永續發展委員會， 訂定永續發展策略及督導永續經營事項，每季向董事會呈報ESG執 行成效，顯見公司高度重視永續發展， 並持續以具體行動及作為落實永續經營。

富邦證券董事長程明乾表示，公司將永續經營理念與核心業務結合， 透過資金力量引導企業重視永續發展，協助企業進行綠色轉型， 亦積極與被投資公司互動，發揮機構投資人影響力， 因此也於本月獲頒「111年機構投資人盡職治理資訊揭露優良券商 」之肯定。此外，富邦證券更攜手投資人重視永續投資，今年7月領 先同業推出整合性「ESG專區」，提供包括台股、美股、 海外債及基金等四大投資商品ESG評分，滿足企業及投資人追求「 投資」與「永續」共好下之金融需求。

除了對外倡議永續影響力外，富邦證券也積極將永續培力內化，20 22年起推動全員必修之ESG培力課程， 內容包含國際永續的要求與趨勢、金融業在ESG的角色與永續金融 影響力等。同仁亦跟隨公司腳步，持續精進永續專業， 今年首批報考同仁全數取得「永續金融管理師」證照。

「傑出證券人才獎」得主施伯承， 致力提供以客戶為核心的財管商品服務，並率領團隊強化商品規劃， 協助客戶掌握市場趨勢與脈動；同時積極落實普惠金融理念， 長期關注各族群客戶的投資需求，在相關業務的推動上均著力甚深， 自人才濟濟的證券同業主管中脫穎而出。

富邦證券副總經理施伯承(左二)獲金彝獎之「 傑出證券人才獎」。（圖／富邦金控）