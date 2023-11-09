天翔食味食藝秋意濃 會席體驗時令享豐收

台灣饕客們無須搭機出國，就能零距離品味料理帶來的感動時刻，日勝生加賀屋天翔廳獻上秋季會席料理，遵循日本料理「時旬」傳統，以日式會席料理聞名的天翔餐廳，林田昌人(Masato Hayashida)料理長依旬而食，品味季節之美，秉持「從食材開始創作」的料理精神，親自走訪產地及牧場，大量嚐試多種在地食材，將其融入日式會席餐點中，希望為賓客創造多元的味蕾感受。命名為「秋光」的意象設計，在日文中代表「青葉茂盛時之意」亦是每年這個時候雨水對水稻開花結果非常重要，更是反映對豐收的美好願望。依當季食材調整菜單，讓前來用餐賓客享用上乘「旬之佳餚」。

夕膳料理前菜「木魚落葵」選用皇宮菜葉根較短的部位 川燙冰鎮後使其口感滑涮，佐以料理長自製蔥油入菜，主要將大蔥和紫洋蔥加上芥花油拌勻後裹上鮪節(鮪魚片)，「節」指的是將魚肉煮熟後，使用煙燻方式乾燥而成，入口清脆蔥香味慢慢在口腔散開。「南京冷場」身受台灣消費者喜愛'來自日本北海道的品種栗子南瓜，金黃色內餡帶有淡淡栗子香，口感鬆軟，以油烤手法融合高湯及咖哩粉製成冷湯，點上些許開心果碎再以柑橘橄欖油提味，每一口都有著不同風味最後帶出咖哩香滑餘韻。

「秋茄南蠻」採用台灣長茄其表皮薄，水分含量高，將長茄與鰻魚切塊低溫過油後讓醬油浸漬入味，佐上一味粉再擺飾木之芽增添香氣與色澤。「白拌法蓮草」以板豆腐搭配日式鮮奶油及起司調製基底而製成白拌醬，醬料微甜再依序放入台灣菠菜、柿子及以低溫烹調生食級鮑魚，最後點綴米菓，「紅酒無花果」油封宜蘭精選鴨胸將新鮮無花果入饌，搭配赤玉紅酒的風味和白葡萄酒醋凝凍再佐以山葵、金胡麻及香菜苗提味，顛覆日式料理新思維。

吸物「蟹真薯」以杭菊結合柴魚高湯製成湯底，魚漿及蟹肉製成真薯丸，再加入柚皮及菊花瓣增添香氣，肉質細緻入口彈牙。向腹「旬魚」精選中腹(黑鮪魚)、間八(紅魽)切片呈盤後，搭配金桔輕抹魚片食用增添口味變化，盤飾在旁的花穗紫蘇輕拍打後散出一陣清淡香氣，私房推薦把燒霜鰆魚配上韭菜花及海苔醬，其風味顛覆傳統生食吃法。燒物「鱺魚炭火燒」採用傳統幽庵燒手法炭火直烤，精緻呈現出外酥內嫩的絕佳口感，魚肉保有細嫩鮮甜口感，金蓮葉裝飾在上，最後以魚骨出汁(魚高湯)、白洋蔥醬汁調製成醬後畫盤，配上羽衣甘藍、花穗、醋漬茗荷，呈現秋季日和意象。

台物「和牛龍眼味噌」選用台灣龍眼乾結合三款不同層次日本味噌，像是熟成時間最短的白味噌味道溫和醇厚鹽分低、而西京味噌則使用大量米麴製成風味甘甜及赤味噌以黃豆和豆麴發酵時間最久，富有濃重鹹香感，以鹽味為底，帶有微甜還有一絲苦味，各有所表互不搶戲，與柴魚高湯慢火熬製成高湯底，湯滾後輕涮日本和牛片10秒鐘以保持最佳口感搭配大白菜、白菜、鴻喜菇及炙燒日本大蔥帶出蔬菜鮮甜滋味，料理長別出心裁選用台灣龍眼乾畫龍點睛帶出湯頭清鮮不膩口。

水物(甜點)「甜菜根」日本鮮奶油中澤乳霜、黑醋栗香甜酒和瑪斯卡邦乳酪Mascarpone作為基底，薄荷、綠檸檬皮搭配後淋上烘烤的甜菜根結合優格柔化質地特性，再採用日本麝香葡萄點綴，甜菜根香氣在口腔緩緩散發輕輕劃開果香尾韻，在食欲之秋季節更迭同時，用味蕾感化日式會席烹調技法及細膩工序保有食材原味，蒐羅當季旬鮮與在地食材，天翔廳誠摯歡迎您前來感受秋日豐收的滿足感，更要帶給您不僅是味學享受，更是食藝、食材與食器都精采的五感饗宴。