數位乞討：印度跨性別者的機會與困境

印度政府近年力推數位交易，受惠於數位支付APP使用率激增，當地以乞討維生的跨性別者，增加收入與減少受到歧視與羞辱，也能更有效地管理財務與集結資金、保障安全。然而，不友善的政府官僚與銀行程序，讓第三性難以取得數位帳戶，導致必須租用帳戶支付佣金的現象。

數位支付助增加收入、減少歧視

半島電視台報導，車水馬龍的十字路口紅綠燈下，跨性別女性夏爾瑪（Ayesha Sharma）手持一部顯示QR碼的手機，等待停下的路人與往來車輛掃碼獲得善款，數位交易與即時支付的興起，使得跨性別等弱勢團體更好的管理自己的財務。

印度社會仍相當保守，有的跨性別者「出櫃」後被趕出家門以乞討維生。從2006年就開始乞討維生的夏爾瑪指出，即時支付打破現金的限制，也使得人們更願意捐款，如今她的收入有1/4透過數位管道獲得。

夏爾瑪從2006年開始乞討維生，她指出即時支付打破現金的限制，也使得人們更願意捐款，如今她的收入有1/4透過數位管道獲得。此外，她多年來常遭受來自多方的歧視與偏見，如今數位交易免去了前往銀行的麻煩，而銀行對她們並不友善，「我們可能是乞丐，但我們仍然應該受到尊重與體面的對待。」

官僚主義障礙、程序性刁難

印度近年來積極推動數位交易、「去現金化」，使用者可以透過應用程式連結到個人銀行帳戶進行交易，或連結到各平台自行創建的預付錢包或帳戶，以充值方式使用。

然而，數位交易雖然幫助了這些被稱為「海吉拉（Hijra）」的跨性別者，但她們仍面臨來自政府與銀行的歧視與阻礙，使她們難以開設正規銀行帳戶或更新個資，包括登記轉換性別。

印度央行早在2015年就已發布銀行應承認第三性別的政策，可是部分跨性別者仍無法開設正規銀行帳戶，因為她們沒有用於銀行與財稅業務的永久帳戶號碼（PAN），以及結合生物識別系統的12位數身分證號碼（Aadhaar）。

一般而言，在當地機後登記為第三性別後，可以獲得PAN卡跟Aadhaar卡。數位帳戶公司規定，客戶開戶需有上述兩種卡之一，且需要執行「認識你的客戶（Know Your Customer, KYC）」程序。然而一名跨性別者向記者表示，她在申請帳戶的過程中，不斷被陌生人窺探隱私，甚至開低級玩笑，這些經歷讓她相當受傷而放棄申請。

馬力瓦爾還指出，跨性別者在申請身分證明時會受到騷擾，政府官員會針對其家人，包括貶損性的語言攻擊。

根據德里女性委員會（Delhi Commission for Women）主席馬力瓦爾（Swati Maliwal）表示，儘管2012年人口普查顯示，德里有5000人被認定為跨性別者，並持續增加，但在過去的3、4年間，僅有76人被新認定為第三性。造成跨性別者「隱形」的現象，她認為州政府與聯邦政府都應此負責。

租用帳戶成解決途徑

那麼跨性別者如何解決帳戶問題？答案是共用，或向公社租用並支付佣金。為跨性別者提供服務的Mitr Trust創辦人切特里（Rudrani Chhetri）表示，越來越多的跨性別者開始使用支付應用程式，「甚至沒考慮過她們是否有資格接受這項服務」，但她也提到，「由於現在必須進行KYC，很多人的姓名與銀行帳戶都出了問題。」

目前，支付應用程式讓這些跨性別乞討者更有機會、更有效的籌集資金。切特里表示，由於跨性別者與少數群體經查生活在不穩定的的環境中，因此數位銀行是相當重要的工具來保障安全，「有個機制來保存與管理她們的錢財，這對她們的福祉至關重要...挑戰則是能夠擁有銀行帳戶並達到使用服務的各種標準。」