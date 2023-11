中華電信再度蟬聯Frost & Sullivan國際三項大獎

全球知名顧問公司Frost & Sullivan昨(8)日於吉隆坡舉辦2023年《 亞太最佳實踐獎》(2023 Frost & Sullivan Best Practices Awards)頒獎典禮,中華電信一舉囊括「 台灣年度最佳電信服務業者獎」(Taiwan Telecoms Company of the Year Award)、「台灣5G服務客戶價值領導獎」( Taiwanese 5G Services Customer Value Leadership Award)及「台灣最佳資料中心服務業者獎」(Taiwan Data Center Services Company of the Year Award)三項大獎,這是中華電信二度蟬聯Frost & Sullivan三項指標性大獎,也是連續六年榮獲《 亞太最佳實踐獎》肯定,彰顯中華電信卓越的企業營運、 優異的電信網路與5G服務、及全方位的IDC及雲端服務,深獲國 際肯定,表現傲視群倫。

Frost & Sullivan亞太最佳實踐獎每年針對企業的前瞻創新性、 經營成效與客戶價值等面向進行評選,選出年度最佳業者。 中華電信財務長陳宇紳代表領獎時表示:「很榮幸再次獲得Fros t & Sullivan的肯定。中華電信不但是台灣電信業的領導者, 更以成為國際標竿典範企業自我期許。我們相信5G將顛覆許多現有 的商業模式,加速企業數位轉型及產業升級。 中華電信會善用客戶夥伴、科技平台、 基礎網路及優質人才等四項資產優勢,並運用『迎向客戶』、『 跨群協作』及『廣結同盟』策略,持續深耕新興科技及5G創新應用 ,賦能產業打造實用場域,整合全方面的資通訊資源, 提供客戶信賴的全方位電信服務,進一步為客戶創新創價。未來, 我們將持續深化以客戶為中心的價值創造,朝成為『 數位生態系賦能者的領導品牌』的目標邁進。」

Frost & Sullivan分析報告指出, 中華電信能在變動的環境下引領同業, 持續以電信龍頭之姿成為市場領導品牌, 是因為精準洞悉消費者市場動態, 掌握以客戶為中心的核心策略及了解潛在的客戶需求, 加上對服務品質和價值創造的不妥協,與擁有優秀的資通訊人才, 因而連續三年獲選為台灣年度最佳電信服務業者。Frost & Sullivan分析師並指出, 中華電信長年投入綿密的行固網寬頻佈建、機房及雲端資源建設、 以及前瞻資通訊技術研究,在5G服務面, 除以優異的網路品質提供客戶服務外,並致力開發能夠滿足企業的5 G垂直應用解決方案,滿足企業後疫情時代的需求,憑藉強勁的5G 整體表現,連續兩年獲頒「台灣5G服務客戶價值領導獎」。在ID C服務面,中華電信是全台最大的IDC服務業者, 具備最堅強的技術優勢及最高規格的IDC機房, 因而連續六年授予中華電信「台灣最佳資料中心服務業者獎」。

中華電信在台灣擁有行動寬頻主流頻段Sub 6GHz 下290MHz最大可使用頻寬及最大連續頻寬, 並建設了全國最多的行動基地台,是公認行動網路最大容量、 最大涵蓋之電信業者,同時,公司獨家推出5G雙CA(3. 5GHz+2.1GHz)載波聚合,是唯一5G下載速率理論峰值 超過2Gbps的業者;此外,公司擁有最具發展潛力可擴充連續2 8GHz頻寬空間,可供未來5G及衛星發展使用。再者, 中華電信以5G結合AI、大數據、雲端、物聯網、資安、區塊鏈、 AR/VR等技術,開發出各類創新應用及5G垂直整合創新解決方 案,絕對可以提供給客戶最佳體驗。

陳宇紳財務長指出, 中華電信服務及產品是以客戶信賴及永續發展為基礎,以IDC服務 為例,中華電信板橋的雲端資料中心為台灣第一家最高等級Tier 4 的資料中心,提供客戶更值得信賴且有效率的IDC服務。此外, 中華電信引進尖端節能與冷卻技術,打造高效能機房, 客戶透過一站式整合服務租用IDC服務,除可免去空間租賃、 設備維護、資訊安全等煩惱,還可透過中華電信研發的智慧節能、 能源數據管理與監控等方案,大幅降低碳排放量, 實現綠色通訊低碳轉型。陳財務長強調,公司秉持「內化、共好」的 初衷,期待和大家一同努力提前實現2050年淨零碳排的目標。