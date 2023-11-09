中華電信再度蟬聯Frost & Sullivan國際三項大獎

全球知名顧問公司Frost & Sullivan昨(8)日於吉隆坡舉辦2023年《 亞太最佳實踐獎》(2023 Frost & Sullivan Best Practices Awards)頒獎典禮，中華電信一舉囊括「 台灣年度最佳電信服務業者獎」(Taiwan Telecoms Company of the Year Award)、「台灣5G服務客戶價值領導獎」( Taiwanese 5G Services Customer Value Leadership Award)及「台灣最佳資料中心服務業者獎」(Taiwan Data Center Services Company of the Year Award)三項大獎，這是中華電信二度蟬聯Frost & Sullivan三項指標性大獎，也是連續六年榮獲《 亞太最佳實踐獎》肯定，彰顯中華電信卓越的企業營運、 優異的電信網路與5G服務、及全方位的IDC及雲端服務，深獲國 際肯定，表現傲視群倫。

Frost & Sullivan亞太最佳實踐獎每年針對企業的前瞻創新性、 經營成效與客戶價值等面向進行評選，選出年度最佳業者。 中華電信財務長陳宇紳代表領獎時表示：「很榮幸再次獲得Fros t & Sullivan的肯定。中華電信不但是台灣電信業的領導者， 更以成為國際標竿典範企業自我期許。我們相信5G將顛覆許多現有 的商業模式，加速企業數位轉型及產業升級。 中華電信會善用客戶夥伴、科技平台、 基礎網路及優質人才等四項資產優勢，並運用『迎向客戶』、『 跨群協作』及『廣結同盟』策略，持續深耕新興科技及5G創新應用 ，賦能產業打造實用場域，整合全方面的資通訊資源， 提供客戶信賴的全方位電信服務，進一步為客戶創新創價。未來， 我們將持續深化以客戶為中心的價值創造，朝成為『 數位生態系賦能者的領導品牌』的目標邁進。」

Frost & Sullivan分析報告指出， 中華電信能在變動的環境下引領同業， 持續以電信龍頭之姿成為市場領導品牌， 是因為精準洞悉消費者市場動態， 掌握以客戶為中心的核心策略及了解潛在的客戶需求， 加上對服務品質和價值創造的不妥協，與擁有優秀的資通訊人才， 因而連續三年獲選為台灣年度最佳電信服務業者。Frost & Sullivan分析師並指出， 中華電信長年投入綿密的行固網寬頻佈建、機房及雲端資源建設、 以及前瞻資通訊技術研究，在5G服務面， 除以優異的網路品質提供客戶服務外，並致力開發能夠滿足企業的5 G垂直應用解決方案，滿足企業後疫情時代的需求，憑藉強勁的5G 整體表現，連續兩年獲頒「台灣5G服務客戶價值領導獎」。在ID C服務面，中華電信是全台最大的IDC服務業者， 具備最堅強的技術優勢及最高規格的IDC機房， 因而連續六年授予中華電信「台灣最佳資料中心服務業者獎」。

中華電信在台灣擁有行動寬頻主流頻段Sub 6GHz 下290MHz最大可使用頻寬及最大連續頻寬， 並建設了全國最多的行動基地台，是公認行動網路最大容量、 最大涵蓋之電信業者，同時，公司獨家推出5G雙CA(3. 5GHz+2.1GHz)載波聚合，是唯一5G下載速率理論峰值 超過2Gbps的業者；此外，公司擁有最具發展潛力可擴充連續2 8GHz頻寬空間，可供未來5G及衛星發展使用。再者， 中華電信以5G結合AI、大數據、雲端、物聯網、資安、區塊鏈、 AR/VR等技術，開發出各類創新應用及5G垂直整合創新解決方 案，絕對可以提供給客戶最佳體驗。

陳宇紳財務長指出， 中華電信服務及產品是以客戶信賴及永續發展為基礎，以IDC服務 為例，中華電信板橋的雲端資料中心為台灣第一家最高等級Tier 4 的資料中心，提供客戶更值得信賴且有效率的IDC服務。此外， 中華電信引進尖端節能與冷卻技術，打造高效能機房， 客戶透過一站式整合服務租用IDC服務，除可免去空間租賃、 設備維護、資訊安全等煩惱，還可透過中華電信研發的智慧節能、 能源數據管理與監控等方案，大幅降低碳排放量， 實現綠色通訊低碳轉型。陳財務長強調，公司秉持「內化、共好」的 初衷，期待和大家一同努力提前實現2050年淨零碳排的目標。