「菁桐女路」培訓導覽員有成　既增加中高齡就業也看見女性堅毅身影

「二二嫁入夫家門，幸福三年三月春；炭坑失事尪無命，可憐母子無倚偎…」這首描述平溪菁桐煤礦興衰的台語詩，係由菁桐女路導覽員楊桂馨所創作，搭配由在地素人表演的劇場，辛酸的真實劇情，在成果發表會中感動現場一票人。
礦工女兒楊桂馨對「黑金」愛恨情仇
今年71歲的楊桂馨，既是礦工的女兒，也是礦工的老婆，看著平溪煤礦帶來菁桐的繁華，卻也是血淚交織的現實生活，因此對煤礦有著愛恨情仇。她年輕時跟著一群洗煤村婦，扛著扁擔、斗簍、篩子往河裡衝，不顧浸濕的身體和冬天寒氣，只為了多撿一些煤渣換取家用。每當礦坑發生崩塌事件，村里人奔相走告，哭聲衝天，幾家劫後餘生、幾家愁辦後事的記憶，令她終生難忘。
楊桂馨參加菁桐女路導覽員的培訓，為外來遊客解說菁桐的風華與哀愁， 其實她本身的故事就說不完。當地流傳一句諺語，所謂「水流東吃未空，水流東某飼尪」，她解釋因為基隆河源於平溪分水崙，往東北流經瑞芳，進入暖暖後再轉彎西流，村民遂以此譬喻，既讚嘆「黑金」帶來繁榮，卻也害怕礦災奪去家庭幸福，因此礦工「入坑拜土地、入門拜公媽」，希望能夠平安無事。
程惠燕為遊客敘說「礦男煤女」真實故事
另位程惠燕58歲開始參加菁桐女路導覽員培訓，她說一開始向外人介紹菁桐，大概只能說幾句，但現在能侃侃而談。從創建於日本昭和12年的石底大斜坑（礦坑），到洗煤場、台陽煤礦專屬運煤鐵道、台車、卸煤櫃，以及俗稱上座、下座的檢身房、辦公所、領薪處、員工福利社等，讓遊客了解當年礦男採礦、煤女洗煤、運煤的路徑。
程惠燕說，婆婆已經91歲了，有時年老體衰，沒什麼精神，但只要一聊到煤礦，就異常興奮，整個人宛如活了起來，在她的記憶深層，洗煤、選煤、運煤活動已經成為生命的主體了。
新北巿社會局副局長吳淑芳表示，市府從109年與當地文史協會、婦女團體、社區發展協會等合作開發菁桐女路，培力中高齡婦女擔任導覽員，自己的故事自己來說，已有初步的成果，吸引外地遊客預約，不僅增加就業機會，促進當地的觀光旅遊效益，也能讓民眾深入了解這群時代女性的堅毅身影。