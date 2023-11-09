「菁桐女路」培訓導覽員有成　既增加中高齡就業也看見女性堅毅身影

「二二嫁入夫家門，幸福三年三月春； 炭坑失事尪無命，可憐母子無倚偎…」 這首描述平溪菁桐煤礦興衰的台語詩， 係由菁桐女路導覽員楊桂馨所創作，搭配由在地素人表演的劇場， 辛酸的真實劇情，在成果發表會中感動現場一票人。

礦工女兒楊桂馨對「黑金」愛恨情仇

今年71歲的楊桂馨，既是礦工的女兒，也是礦工的老婆， 看著平溪煤礦帶來菁桐的繁華，卻也是血淚交織的現實生活， 因此對煤礦有著愛恨情仇。她年輕時跟著一群洗煤村婦，扛著扁擔、 斗簍、篩子往河裡衝，不顧浸濕的身體和冬天寒氣， 只為了多撿一些煤渣換取家用。每當礦坑發生崩塌事件， 村里人奔相走告，哭聲衝天，幾家劫後餘生、幾家愁辦後事的記憶， 令她終生難忘。

楊桂馨參加菁桐女路導覽員的培訓， 為外來遊客解說菁桐的風華與哀愁， 其實她本身的故事就說不完。當地流傳一句諺語，所謂「 水流東吃未空，水流東某飼尪」， 她解釋因為基隆河源於平溪分水崙，往東北流經瑞芳， 進入暖暖後再轉彎西流，村民遂以此譬喻，既讚嘆「黑金」 帶來繁榮，卻也害怕礦災奪去家庭幸福，因此礦工「入坑拜土地、 入門拜公媽」，希望能夠平安無事。

程惠燕為遊客敘說「礦男煤女」真實故事

另位程惠燕58歲開始參加菁桐女路導覽員培訓， 她說一開始向外人介紹菁桐，大概只能說幾句，但現在能侃侃而談。 從創建於日本昭和12年的石底大斜坑（礦坑），到洗煤場、 台陽煤礦專屬運煤鐵道、台車、卸煤櫃，以及俗稱上座、 下座的檢身房、辦公所、領薪處、員工福利社等， 讓遊客了解當年礦男採礦、煤女洗煤、運煤的路徑。

程惠燕說，婆婆已經91歲了，有時年老體衰，沒什麼精神， 但只要一聊到煤礦，就異常興奮，整個人宛如活了起來， 在她的記憶深層，洗煤、選煤、運煤活動已經成為生命的主體了。

新北巿社會局副局長吳淑芳表示，市府從109年與當地文史協會、 婦女團體、社區發展協會等合作開發菁桐女路， 培力中高齡婦女擔任導覽員，自己的故事自己來說， 已有初步的成果，吸引外地遊客預約，不僅增加就業機會， 促進當地的觀光旅遊效益， 也能讓民眾深入了解這群時代女性的堅毅身影。