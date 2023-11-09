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數位轉型＋打國際盃　臺灣證券交易所董事長親上火線「找人尋才」

By 台灣英文新聞
2023/11/09 17:37
圖／臺灣證券交易所

圖／臺灣證券交易所

聚焦創新、永續、科技、多元

為擴大臺灣在全球資本市場影響力，因應宏觀環境變化與挑戰，證交所聚焦於新經濟(創新)、氣候變遷(永續)、科技(數位)與多元等四個面向策略躍進，包括以TIB支援臺灣創新生態圈發展、ESG生態系推動資本市場永續轉型、運用人工智慧和大數據等監理科技數位轉型暨推動產業分布、資金來源及投資標多元發展，以提升資本市場韌性及競爭力，開創數位驅動新時代。

幸福與永續企業最佳典範

證交所榮獲數位發展部頒發首屆「最佳IT雇主獎 IT Matters Awards」的肯定，全方位照顧員工的身心靈發展：

一、屢受肯定的Work-life Balance友善職場

證交所除了每年定期舉辦員工暨親子活動日與自強活動外，還有豐富多元的社團活動，像是羽球社、桌球社、單車社、瑜珈社、高爾夫球社等14個運動性與休閒性社團，平衡同仁身心靈發展，證交所也以實際行動支持社團活動，提供社團補助與社團對外競賽補助等。證交所提供穩定的工作環境，多種業務領域足供同仁發展一輩子的事業。

二、鼓勵生育、致力延續國家永續發展

為善盡企業社會責任，證交所提供同仁完整生育支持體系，0-12歲證交所一起養、讓年輕人敢婚、願生、樂養，包括產假、有薪家庭照顧假、生育獎勵、子女撫育金、子女托兒津貼以及教育補助等….以減輕同仁養育下一代之負擔，以期提高生育率、為臺灣的未來共盡一份心力！

聚焦創新、永續、科技、多元

為擴大臺灣在全球資本市場影響力，因應宏觀環境變化與挑戰，證交所聚焦於新經濟(創新)、氣候變遷(永續)、科技(數位)與多元等四個面向策略躍進，包括以TIB支援臺灣創新生態圈發展、ESG生態系推動資本市場永續轉型、運用人工智慧和大數據等監理科技數位轉型暨推動產業分布、資金來源及投資標多元發展，以提升資本市場韌性及競爭力，開創數位驅動新時代。

幸福與永續企業最佳典範

證交所榮獲數位發展部頒發首屆「最佳IT雇主獎 IT Matters Awards」的肯定，全方位照顧員工的身心靈發展：

一、屢受肯定的Work-life Balance友善職場

證交所除了每年定期舉辦員工暨親子活動日與自強活動外，還有豐富多元的社團活動，像是羽球社、桌球社、單車社、瑜珈社、高爾夫球社等14個運動性與休閒性社團，平衡同仁身心靈發展，證交所也以實際行動支持社團活動，提供社團補助與社團對外競賽補助等。證交所提供穩定的工作環境，多種業務領域足供同仁發展一輩子的事業。

二、鼓勵生育、致力延續國家永續發展

為善盡企業社會責任，證交所提供同仁完整生育支持體系，0-12歲證交所一起養、讓年輕人敢婚、願生、樂養，包括產假、有薪家庭照顧假、生育獎勵、子女撫育金、子女托兒津貼以及教育補助等….以減輕同仁養育下一代之負擔，以期提高生育率、為臺灣的未來共盡一份心力！

更新時間 : 2023-11-09 21:42 GMT+08:00

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