「台北綜藝秀」演出陣容釋出！宜蘭女婿創辦人首度挑戰中文脫口秀

由一群旅台愛台外籍人士組成的「Taipei's International Talent Scene」團隊，將在11月11日推出「2023台北 綜藝秀」現場表演，節目包括伊朗手鼓表演， 加拿大人中文脫口秀、美式搖滾樂、波蘭歌手演唱， 台灣可愛雙胞胎舞者、魔術師等。

「Taipei's International Talent Scene」是由加拿大籍的脫口秀演員三八弟(Kurt Penney)創立， 這個組織聚集了來自世界各國的音樂或藝文表演工作者。 歷來曾參與過的表演者包含波蘭、南美宏都拉斯、墨西哥、 哥倫比亞、瓜地馬拉、印度、美國、伊朗、西班牙、南非、匈牙利、 日本、法國、澳洲、奈及利亞等， 最大特色就是表演者來自世界各國，表演元素豐富繽紛， 目前已經在台北live小型表演圈佔有一席之地。

「Taipei's International Talent Scene」從去年底開始舉辦活動， 今年上半年幾乎每個月都保持一場，三八弟表示，登台表演的內容五花八門， 許多表演者也都是尚未被發掘的潛力新秀，可看性十足，且多數表演內容為中文秀，但” but a little English sometimes”。

三八弟原本在加拿大當數學老師，擁有加拿大約克大學教育與數學雙學位， 他從小看喜劇表演長大的，其中又特別喜愛脫口秀， 不過他覺得早年的笑話比較可愛、純真、機智，並且充滿創造力， 不像今日有些脫口秀已經流於嘲笑他人等粗野低級笑點。

三八弟認為，與其玩地獄梗或「歧視當幽默」， 他更寧願用自嘲方式來娛樂大眾， 把最後的笑點回到挖苦自己的身上。他因為太喜歡小朋友， 還斜槓發明多款益智類、英文與注音桌遊，希望能推廣給所有小孩， 幫助他們策略思考、從歡樂中學習。

值得一提的是， 愛台灣的三八弟，不僅在台灣定居、創業，20多年前結識老婆， 成為正港的「宜蘭女婿」。目前三八弟已在台灣待了20多年， 自認中文還不夠好的他，這次要挑戰中文講脫口秀， 也請大家拭目以待。

表演內容除了三八弟的中文脫口秀，還有來自伊朗的專業手鼓演奏家 Mona Kaveh Ahangari、美國搖滾肌肉男Ned Mortensen、可愛的台灣雙胞胎姐妹花Teresa與Ci ndy雙人K-pop熱舞、小鮮肉魔術師JaceN、 波蘭正妹藝術家Patrycja Skawska歌唱…等，一票到底讓你同時感受live音樂表演 、Open Mic精彩段子釋放壓力以及魔術舞蹈秀等多重表演享受， 感染無國界的藝術娛樂表演熱力。

演出資訊

時間：11/11 8pm

地點：Midoli藝創空間台北市中華路2段381巷15弄1號 1樓

入場費: 400元（含一杯飲料）

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