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「台北綜藝秀」演出陣容釋出！宜蘭女婿創辦人首度挑戰中文脫口秀

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/09 17:23
「台北綜藝秀」創辦人三八弟。（圖／主辦單位）

「台北綜藝秀」創辦人三八弟。（圖／主辦單位）

由一群旅台愛台外籍人士組成的「Taipei's International Talent Scene」團隊，將在11月11日推出「2023台北綜藝秀」現場表演，節目包括伊朗手鼓表演，加拿大人中文脫口秀、美式搖滾樂、波蘭歌手演唱，台灣可愛雙胞胎舞者、魔術師等。

「Taipei's International Talent Scene」是由加拿大籍的脫口秀演員三八弟(Kurt Penney)創立，這個組織聚集了來自世界各國的音樂或藝文表演工作者。歷來曾參與過的表演者包含波蘭、南美宏都拉斯、墨西哥、哥倫比亞、瓜地馬拉、印度、美國、伊朗、西班牙、南非、匈牙利、日本、法國、澳洲、奈及利亞等，最大特色就是表演者來自世界各國，表演元素豐富繽紛，目前已經在台北live小型表演圈佔有一席之地。

「Taipei's International Talent Scene」從去年底開始舉辦活動，今年上半年幾乎每個月都保持一場，三八弟表示，登台表演的內容五花八門，許多表演者也都是尚未被發掘的潛力新秀，可看性十足，且多數表演內容為中文秀，但”but a little English sometimes”。

三八弟原本在加拿大當數學老師，擁有加拿大約克大學教育與數學雙學位，他從小看喜劇表演長大的，其中又特別喜愛脫口秀，不過他覺得早年的笑話比較可愛、純真、機智，並且充滿創造力，不像今日有些脫口秀已經流於嘲笑他人等粗野低級笑點。

三八弟認為，與其玩地獄梗或「歧視當幽默」，他更寧願用自嘲方式來娛樂大眾，把最後的笑點回到挖苦自己的身上。他因為太喜歡小朋友，還斜槓發明多款益智類、英文與注音桌遊，希望能推廣給所有小孩，幫助他們策略思考、從歡樂中學習。

值得一提的是，愛台灣的三八弟，不僅在台灣定居、創業，20多年前結識老婆，成為正港的「宜蘭女婿」。目前三八弟已在台灣待了20多年，自認中文還不夠好的他，這次要挑戰中文講脫口秀，也請大家拭目以待。

表演內容除了三八弟的中文脫口秀，還有來自伊朗的專業手鼓演奏家Mona Kaveh Ahangari、美國搖滾肌肉男Ned Mortensen、可愛的台灣雙胞胎姐妹花Teresa與Cindy雙人K-pop熱舞、小鮮肉魔術師JaceN、波蘭正妹藝術家Patrycja Skawska歌唱…等，一票到底讓你同時感受live音樂表演、Open Mic精彩段子釋放壓力以及魔術舞蹈秀等多重表演享受，感染無國界的藝術娛樂表演熱力。

演出資訊

時間：11/11 8pm
地點：Midoli藝創空間台北市中華路2段381巷15弄1號1樓
入場費: 400元（含一杯飲料）
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100087827337534&locale=zh_TW
台北綜藝秀

更新時間 : 2023-11-09 21:42 GMT+08:00

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