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央行總裁楊金龍：台灣升息應未結束 2024景氣有望U型復甦

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/09 16:36
立委質詢關注升息議題，中央銀行總裁楊金龍（圖） 9日在立法院財政委員會答詢時表示，目前美國、英 國、歐元區、加拿大、澳大利亞，利率幾乎都已...

立委質詢關注升息議題，中央銀行總裁楊金龍（圖） 9日在立法院財政委員會答詢時表示，目前美國、英 國、歐元區、加拿大、澳大利亞，利率幾乎都已... (來源 中央社)

央行總裁楊金龍今（9）日赴立法院財政委員會備詢，由於美國聯準會對升息是否停止並未鬆口，台灣呢？對此楊金龍稱，台灣升應還沒結束。

根據路透社，聯準會（Fed）日前召開利率會議，連二次將利率維持在 5.25%-5.50% 不變，但主席鮑爾（Jerome Powell）1 日稱，目前情況仍是「謎」，若抑制通膨的努力陷入停滯，不排除再升息。

鮑爾沒把話說死，保持一定彈性。綜合中央社Yahoo新聞、太報報導，被問及台灣升息週期是否結束了，楊金龍保守回應，美國、英國、歐元升息都已來到高點，台灣通膨率雖有趨緩之勢，但仍要視情況而定，升息「應該還沒有結束。」

國民黨立委林德福問，依國內消費者物價指數（CPI）現在數據，央行是否有必要加強打擊通膨？楊金龍回應，10 月 CPI 年增率為 3.05%，應是小犬颱風因素所致，導致蔬果等價格上揚。距離 12 月央行理監事會議，還有一些時日可觀察。

至於明年經濟展望，林德福問到，台灣 2023 年 GDP 保 2 已確定無望嗎？楊金龍稱，依主計總處預估，第4季經濟成長率應會下修到 1.55%。針對台經院預測，台灣景氣 U 型復甦須等到 2024 年，楊金龍表示，明年反轉主要是受到基期因素影響，再者出口會逐漸好轉，「明年會比今年好。」
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